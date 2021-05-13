Подмосковный отель за 18 тысяч вместо Мальдив: звезды, которые отдыхают в России
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @sasha_savelieva
Пока одни звезды публикуют в Instagram фотографии с дорогих курортах на шикарных яхтах и приводят в бешенство подписчиков, другие путешествуют как простые смертные – ради эмоций.
Агата Муцениеце поделилась фотографиями с отдыха со своими детьми от Павла Прилучного. Хотя актриса успела отдохнуть и на Мальдивах, она с удовольствием проводит время в Подмосковье.
Средняя стоимость в отеле начинается от 18 тысяч рублей, однако это не означает, что там нельзя отлично провести время.
Пока Джиган и Оксана Самойлова отдыхают на яхте за 9 миллионов в сутки на Мальдивах, Саша Савельева с удовольствием делится фотографиями из поездки в Дагестан. Сейчас там бархатный сезон, и отдохнуть можно ничуть не хуже, чем на дорогих пляжах. Певица отдыхала вместе с мужем, и с удовольствием делилась с подписчиками впечатлениями от путешествия.
А вот Наталья Водянова легких путей не ищет. Вместе с детьми она отправилась зимой в путешествие по России. Компания не боялась холода – облачившись в стильную теплую одежду, они отлично проводили время среди снегов.
Еще одна ярая поклонница отдыха в России – Катерина Шпица, которая не так давно делилась фотографиями с горнолыжного курорта в Сочи. Туда же временно переехала и Саша Бортич, которая прилетает в Москву только на съемки.
Там же этой зимой отдохнули Лиза Арзамасова с супругом Ильей Авербухом, а также его сыном от первого брака.
Фото: Instagram Натальи Водяновой, Саши Савельевой. Катерины Шпицы, Лизы Арзамасовой
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