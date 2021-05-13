Подмосковный отель за 18 тысяч вместо Мальдив: звезды, которые отдыхают в России

Пока одни звезды публикуют в Instagram фотографии с дорогих курортах на шикарных яхтах и приводят в бешенство подписчиков, другие путешествуют как простые смертные – ради эмоций.

Агата Муцениеце поделилась фотографиями с отдыха со своими детьми от Павла Прилучного. Хотя актриса успела отдохнуть и на Мальдивах, она с удовольствием проводит время в Подмосковье.