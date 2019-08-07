«Подходящая куртка для похода в храм»: Дмитрия Тарасова жестко раскритиковали за фото в церкви

Куртка, которую футболист надел, вызвала массу негодования у публики: «Прийти в храм в такой куртке», «Подходящая куртка для похода в храм», «У вас на куртке написано: богатая задница!! Прям самоё оно для церкви! Вы клоун», «Дмитрий, вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте», «Видон, будто на дискотеку пришел», «Поскромнее ничего не было? Или пофоткаться пришли?», «Вы ведь подбираете одежду, когда идете на праздник, в гости, на торжественный прием, официальную встречу и так далее? Всему свое место. И в вечернем платье спортом заниматься не будешь, и тд. Отсюда и традиция в храм одеваться аккуратно, скромно, удобно и красиво.Это необходимо, поскольку так люди в купальных костюмах начнут приходить, и храм больше будет похож на аквапарк», «А со штанишками что случилось?», «Штаны подтяни, праведник», — пишут фолловеры.

Часть считает, что молиться Дмитрию следует за тех, кого он обидел: «Все так плохо у вас??? Так этого и следовало ожидать», «После развода Ваша жизнь покатилась вниз...», «Бывшая жена на взлете, а у вас прям проруха какая то, не везет ни в чем», «Когда обижаешь людей, ничего хорошего не жди», «Проси прощения тому, кому ты делал гадости, пакости.. может поможет».

Часть подписчиков вообще усомнилась в искренности мужчины: «Что за показательные выступления», «Зафотай меня, как молюсь, я в инсту фоточку кину и слова умные напишу, пусть все смотрят какой я верующий», «Вера это не про показуху», «Не понимаю, когда из веры делают спектакль..чтоб все видели я хожу в церковь», «Показушник. Жизнь не для лайков. Инстаграм болезнь века».