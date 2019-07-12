«Подбросить еще дровишек?» Светлана Лобода опубликовала сразу несколько чувственных фото

На днях Светлана Лобода оскандалилась, опубликовав в Instagram чужое фото. На нем женщина занималась йогой в обнаженном виде. Подписчики гадали – на фото Лобода или нет. А вскоре объявилась автор снимка, которая удивилась, почему известная певица «стянула» ее фотографию без спроса.
Вскоре в поддержку Лободы разделась Наташа Королева, показавшая, что она в свои 46 лет имеет красивое тело и способна на многое. Певица сфотографировалась в той же позе, что и девушка с йогой.
Подписчики закидали Лободу комментариями, а Королева закрыла возможность комментировать свой пост.
И сутки спустя Светлана решила в очередной раз подразнить поклонников. Она разместила в Instagram фото в купальнике и подписала его так: «читаю. думаю, подбросить ли ещё дровишек....?» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Вскоре в профиле Лободы появилась еще пара фотографий, на одной из которых певица запечатлена в белье, а на другой – в кружевном топе.
Подписчики отметили, что все еще ждут от своего кумира фото с позой на голове. Другие попросили подкидывать не дровишек, а новых песен.
«Даже Афродита-бледная копия твоей красоты)))Лобода мечта»,
«Тут сердечники сидят, Светлана Сергеевна поберегите нас»,
«А Королёва молодец !!!! Всем нос утёрла. коль пошла такая пьянка ---все звёзды пусть фоткаются», «Ваши «дровишки» всегда поднимают настроение, конечно подбрасывайте»,
«Теперь твоя очередь, Света. Твоя йога», - оставили пожелания под фотографиями Лободы.
А как вы думаете, решится ли Светлана Лобода на что-то подобное?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!