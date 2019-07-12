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«Подбросить еще дровишек?» Светлана Лобода опубликовала сразу несколько чувственных фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Новое фото Светланы Лободы

Фото: Instagram
В Сети не утихает шумиха из-за чужого снимка, который опубликовала певица.

На днях Светлана Лобода оскандалилась, опубликовав в Instagram чужое фото. На нем женщина занималась йогой в обнаженном виде. Подписчики гадали – на фото Лобода или нет. А вскоре объявилась автор снимка, которая удивилась, почему известная певица «стянула» ее фотографию без спроса.

Вскоре в поддержку Лободы разделась Наташа Королева, показавшая, что она в свои 46 лет имеет красивое тело и способна на многое. Певица сфотографировалась в той же позе, что и девушка с йогой.

Подписчики закидали Лободу комментариями, а Королева закрыла возможность комментировать свой пост.

И сутки спустя Светлана решила в очередной раз подразнить поклонников. Она разместила в Instagram фото в купальнике и подписала его так: «читаю. думаю, подбросить ли ещё дровишек....?» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Вскоре в профиле Лободы появилась еще пара фотографий, на одной из которых певица запечатлена в белье, а на другой – в кружевном топе.

Подписчики отметили, что все еще ждут от своего кумира фото с позой на голове. Другие попросили подкидывать не дровишек, а новых песен.

«Даже Афродита-бледная копия твоей красоты)))Лобода мечта»,

«Тут сердечники сидят, Светлана Сергеевна поберегите нас»,

«А Королёва молодец !!!! Всем нос утёрла. коль пошла такая пьянка ---все звёзды пусть фоткаются», «Ваши «дровишки» всегда поднимают настроение, конечно подбрасывайте»,

«Теперь твоя очередь, Света. Твоя йога», - оставили пожелания под фотографиями Лободы.

А как вы думаете, решится ли Светлана Лобода на что-то подобное?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

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