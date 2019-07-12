«Подбросить еще дровишек?» Светлана Лобода опубликовала сразу несколько чувственных фото

Вскоре в поддержку Лободы разделась Наташа Королева, показавшая, что она в свои 46 лет имеет красивое тело и способна на многое. Певица сфотографировалась в той же позе, что и девушка с йогой.

Подписчики закидали Лободу комментариями, а Королева закрыла возможность комментировать свой пост.

И сутки спустя Светлана решила в очередной раз подразнить поклонников. Она разместила в Instagram фото в купальнике и подписала его так: «читаю. думаю, подбросить ли ещё дровишек....?» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).