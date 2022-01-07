Подарки от детей, сияющие елки и зарубежные поездки: как звезды встретили Рождество

Фигуристка Аделина Сотникова отправилась отмечать Рождество в ресторан, а вот Клава Кока и Александр Ревва, Стеша Маликова с семьей, актриса из «Универа» Анна Хилькевич, семья Джигана и многие другие звезды встретили рождество в теплых странах. Пока каникулы еще не закончились, российские селебрити стремятся отдохнуть и подзагореть, прежде чем приступать к работе в Новом году. Впрочем, некоторые из них, все-таки работают даже на курортах.

А вот кому работать пока не нужно — детям! Гордые отцы Филипп Киркоров и Максим Галкин поделились светлыми и умилительными видео со своими чадами.

Филипп показал, как отмечает Рождество с Аллой-Викторией, Мартином и своим отцом Бедросом Киркоровым. По всей видимости, поп-король устроил для своей семьи новогоднюю фотосессию.