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Подарки от детей, сияющие елки и зарубежные поездки: как звезды встретили Рождество

7 января вся страна отмечает светлый праздник Рождества. Звезды не могли не оставить своих поклонников без поздравлений. Мы собрали для вас некоторые из них.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Орбакайте и Филипп Киркоров

Фото: Instagram @orbakaite_k

Кристина Орбакайте поделилась фото с «рождественской встречи» с Филиппом Киркоровым. Также с фото у елки поздравили с праздником телеведущая Лера Кудрявцева, певица Валерия и фигуристка Татьяна Навка, которая, кстати, поделилась редким селфи со своим мужем Дмитрием Песковым.

Фигуристка Аделина Сотникова отправилась отмечать Рождество в ресторан, а вот Клава Кока и Александр Ревва, Стеша Маликова с семьей, актриса из «Универа» Анна Хилькевич, семья Джигана и многие другие звезды встретили рождество в теплых странах. Пока каникулы еще не закончились, российские селебрити стремятся отдохнуть и подзагореть, прежде чем приступать к работе в Новом году. Впрочем, некоторые из них, все-таки работают даже на курортах.

А вот кому работать пока не нужно — детям! Гордые отцы Филипп Киркоров и Максим Галкин поделились светлыми и умилительными видео со своими чадами.

Филипп показал, как отмечает Рождество с Аллой-Викторией, Мартином и своим отцом Бедросом Киркоровым. По всей видимости, поп-король устроил для своей семьи новогоднюю фотосессию.

А вот дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой сами приготовили родителям подарки. Лиза прочитала стихотворение и вручила маме с папой открытки ручной работы, а Гарри похвастался сложной тематической рождественской поделкой из настоящих шишек. На видео слышно, с какой гордостью в голосе разговаривает с малышами Максим Галкин.

С ребенком рождество проводит и Сергей Безруков. Актер поздравил своих подписчиков, прогуливаясь по набережной столицы, толкая перед собой коляску с младшим сыном Василием, который родился только этим летом.

Больше Рождественских фото звезд ищите в галерее!

Фото: Instagram

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