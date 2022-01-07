Подарки от детей, сияющие елки и зарубежные поездки: как звезды встретили Рождество
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @orbakaite_k
Кристина Орбакайте поделилась фото с «рождественской встречи» с Филиппом Киркоровым. Также с фото у елки поздравили с праздником телеведущая Лера Кудрявцева, певица Валерия и фигуристка Татьяна Навка, которая, кстати, поделилась редким селфи со своим мужем Дмитрием Песковым.
Фигуристка Аделина Сотникова отправилась отмечать Рождество в ресторан, а вот Клава Кока и Александр Ревва, Стеша Маликова с семьей, актриса из «Универа» Анна Хилькевич, семья Джигана и многие другие звезды встретили рождество в теплых странах. Пока каникулы еще не закончились, российские селебрити стремятся отдохнуть и подзагореть, прежде чем приступать к работе в Новом году. Впрочем, некоторые из них, все-таки работают даже на курортах.
А вот кому работать пока не нужно — детям! Гордые отцы Филипп Киркоров и Максим Галкин поделились светлыми и умилительными видео со своими чадами.
Филипп показал, как отмечает Рождество с Аллой-Викторией, Мартином и своим отцом Бедросом Киркоровым. По всей видимости, поп-король устроил для своей семьи новогоднюю фотосессию.
А вот дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой сами приготовили родителям подарки. Лиза прочитала стихотворение и вручила маме с папой открытки ручной работы, а Гарри похвастался сложной тематической рождественской поделкой из настоящих шишек. На видео слышно, с какой гордостью в голосе разговаривает с малышами Максим Галкин.
С ребенком рождество проводит и Сергей Безруков. Актер поздравил своих подписчиков, прогуливаясь по набережной столицы, толкая перед собой коляску с младшим сыном Василием, который родился только этим летом.
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Фото: Instagram