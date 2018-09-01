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«Подарили хвост»: Наташа Королева примерила костюм русалки

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Наташи Королевой

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Певица опубликовала в Instagram смешной видеоролик.

Благодаря хиту «Дельфин и русалка», впервые исполненному в начале 1990-х годов, Наташа Королева получила необычный подарок — русалочий хвост. Певица похвасталась подарком в Instagram и устроила заплыв в образе русалки.

Поклонники оценили необычный подарок: «супер! Наташа, вы молодец 👏 как всегда с позитивом!!!!👍», «Наташа, а где же ваш дельфин?», «осталось Николаева дельфином нарядить, и назад, в юность нашу окунуться с головой. Спасибо за позитив, супер ролик!!!», «Ну вот теперь никто не сможет сказать, что русалка-то, не настоящая!!!!!», «🐬-в прошлом.😉😜Ведь у 🧜🏻‍♀️Русалки давно уже другой избранник,-🏋️‍♀️Тарзан!🤷🏻‍♀️», «Самое прикольное, конечно, это спуск Русалочки в море», «Как бы дельфин-Николаев обратно к Русалке не приплыл😂», «Дельфина рядом надо!».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram

Видео: YouTube

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