«Подали заявление»: Наталья Сенчукова поделилась радостной новостью
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Знаменитая исполнительница Наталья Сенчукова уже более 20 лет счастлива в браке с Виктором Рыбиным, с которым вместе воспитывает сына Василия. Поклонники неоднократно восхищались внешними данными 23-летнего звездного наследника, выражая надежду, что молодой человек вскоре выберет себе достойную спутницу жизни. Теперь фанаты могут быть спокойны. Сенчукова проговорилась, что ее сын вовсю готовится к свадьбе, которая состоится в конце июля.
«23 июля у Васи и Даши свадьба. Они дружат девятый год и теперь подали заявление, готовимся к свадьбе», — поделилась радостной новость 51-летняя певица.
Фото: соцсети
Исполнительница также отметила, что ее будущая невестка Дарья неплохо поет, заочно учится на режиссера, а также является практикующим косметологом. Сейчас молодые люди оставили свадебные хлопоты и уехали в путешествие.
Будущие молодожены живут в отдельном доме, который расположен на родительском участке, их жилье отделено забором, в котором есть калитка. Родители стараются не надоедать детям и не заходить к ним без предупреждения, призналась Сенчукова в беседе с Teleprogramma.pro.
Фото: Global Look Press