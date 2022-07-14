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«Подали заявление»: Наталья Сенчукова поделилась радостной новостью

Певица рассказала о важном событии, которое произойдет в конце июля.
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Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитая исполнительница Наталья Сенчукова уже более 20 лет счастлива в браке с Виктором Рыбиным, с которым вместе воспитывает сына Василия. Поклонники неоднократно восхищались внешними данными 23-летнего звездного наследника, выражая надежду, что молодой человек вскоре выберет себе достойную спутницу жизни. Теперь фанаты могут быть спокойны. Сенчукова проговорилась, что ее сын вовсю готовится к свадьбе, которая состоится в конце июля.

«23 июля у Васи и Даши свадьба. Они дружат девятый год и теперь подали заявление, готовимся к свадьбе», — поделилась радостной новость 51-летняя певица.

Василий Рыбин с невестой

Василий Рыбин с невестой

Фото: соцсети

Исполнительница также отметила, что ее будущая невестка Дарья неплохо поет, заочно учится на режиссера, а также является практикующим косметологом. Сейчас молодые люди оставили свадебные хлопоты и уехали в путешествие.

Будущие молодожены живут в отдельном доме, который расположен на родительском участке, их жилье отделено забором, в котором есть калитка. Родители стараются не надоедать детям и не заходить к ним без предупреждения, призналась Сенчукова в беседе с Teleprogramma.pro.

Фото: Global Look Press

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