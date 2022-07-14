«Подали заявление»: Наталья Сенчукова поделилась радостной новостью

Знаменитая исполнительница Наталья Сенчукова уже более 20 лет счастлива в браке с Виктором Рыбиным, с которым вместе воспитывает сына Василия. Поклонники неоднократно восхищались внешними данными 23-летнего звездного наследника, выражая надежду, что молодой человек вскоре выберет себе достойную спутницу жизни. Теперь фанаты могут быть спокойны. Сенчукова проговорилась, что ее сын вовсю готовится к свадьбе, которая состоится в конце июля.

«23 июля у Васи и Даши свадьба. Они дружат девятый год и теперь подали заявление, готовимся к свадьбе», — поделилась радостной новость 51-летняя певица.