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«Под штанами лосины?» Дмитрия Тарасова раскритиковали за «женские» джинсы

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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«К зиме готовы»

Фото: Instagram

Попала под раздачу и беременная супруга футболиста.

Дмитрий Тарасов и его молодая жена Анастасия находятся под пристальным взглядом подписчиков в Instagram. И не все из них поклонники пары. Поэтому 32-летнему спортсмену и его 25-летней жене часто достается немалая доля критики. То подписчикам не нравится, какие наряды выбирает Анастасия для выходов в свет, то разносят за неподобающее, как им кажется, поведение.

На днях чета Тарасовых объявила о запуске собственного бренда одежды, а сегодня получили немало антикомплиментов за то, какие наряды Дмитрий и Анастасия выбрали для похода в столичный ресторан.

Тарасовы запускают собственный бренд одежды

Дмитрий поделился с фолловерами радостной новостью, а нарвался на негатив – из-за джинсов. «Пригласил свою любимую на романтический ужин после ее учебы», - подписал футболист фотографию, на которой позирует в темном пиджаке и облегающих «рваных» джинсах.

В комментариях начали обсуждать одежду Дмитрия, посоветовав ему не заниматься выпуском собственной коллекции, если он не может нормально одеть себя и жену.

«Зачем ты одел женские джинсы ?)», «вот ЭТО собирается продавать одежду? Стиль-крокодиль», «Штаны пипец», «Под рваные джинсы одеты лосины?», «Ну как можно запускать свою линию одежды и так безвкусно одевать жену?((», - посыпалась критика (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Дмитрий и Анастасия поют в машине

Однако у Тарасовых нашлась и армия защитников. «Счастливая семья !. А вы грязь льете , кто в чем одет , и всё остальное !. Завидуйте молча людишки злые, у которых жизни нет , да и не когда не будет !. Молодцы Тарасовы !!!! Счастья вам !.», «так подойди к любому на улице и скажи это в лицо.и посмотри как далеко тебя пошлют.пол страны в таких ходит», «Все законодатели мод собрались, не нравятся они Вам ну не смотрите. Ребята вы отличная пара», - написали они.

Анастасия с Дмитрием не реагируют на негатив. Так, на днях их буквально разгромили за фото, на котором молодая жена делает массаж ног супругу, а он довольно добавляет, что это обязательная процедура перед сном. После снимок удалили.

Фото и видео: Instagram

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