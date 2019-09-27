«Под штанами лосины?» Дмитрия Тарасова раскритиковали за «женские» джинсы

Дмитрий Тарасов и его молодая жена Анастасия находятся под пристальным взглядом подписчиков в Instagram. И не все из них поклонники пары. Поэтому 32-летнему спортсмену и его 25-летней жене часто достается немалая доля критики. То подписчикам не нравится, какие наряды выбирает Анастасия для выходов в свет, то разносят за неподобающее, как им кажется, поведение.

На днях чета Тарасовых объявила о запуске собственного бренда одежды, а сегодня получили немало антикомплиментов за то, какие наряды Дмитрий и Анастасия выбрали для похода в столичный ресторан.