Под капельницей на больничной койке: как Рита Дакота отметила свой день рождения

Рита Дакота вместе с молодым человеком и дочкой уже дано отдыхает на Бали. 9 марта звезде исполнилось 32 года, но отметить праздник в кругу семьи ей не удалось. День рождения она встретила в компании медиков, а вместо вкусных коктейлей довольствовалась витаминным раствором в капельнице.

Избранник певицы рассказал в личном блоге, что артистке и ее подруге внезапно стало плохо. «Обе резко свалились. Свой день рождения Рита отпраздновала под капельницами. Вчера у них взяли анализы, а сегодня позвонили из больницы и сказали, что нужна экстренная госпитализация. Анализы плохие, поэтому нужно оставаться под круглосуточным присмотром. Тромбоциты критически низкие. При таких показателях очень большая вероятность того, что может оторваться тромб или произойти кровоизлияние. Рита не хотела оставаться в больнице. Боялась, что ее надолго закроют, и она не сможет видеться с дочерью», — объяснил Федор.