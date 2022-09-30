«Почти все уехали»: взвывшая от безысходности Собчак снизошла до молитв

Буквально недавно Ксении Собчак приходилось доказывать хейтерам и недоброжелателям, что она не последовала примеру многих знаменитостей и не сбежала из России. Тогда завистники накинулись на популярную телеведущую с обвинениями, что она якобы сбежала из Москвы в Израиль. Сама же супруга Константина Богомолова поспешила опровергнуть домыслы и слухи, объяснив, что она находится в столице и уезжать никуда не собирается.

Все бы ничего, вот только поклонники отметили тот факт, что если раньше слова знаменитости звучали уверенно и хлестко, то сейчас в ее речи можно уловить нотки неуверенности и тревоги. Оно и понятно. Звезда с тоской констатировала тот факт, что большинство ее друзей разъехались, да и сама она теперь переживает за будущее.

«Уехали почти все мои друзья. В 18:00 в Москве нет пробок. Очень страшно и очень нас всех жалко. За полгода прошли столько точек «невозврата» что они примелькались. Что ждет завтра и тем более через неделю? Ничего хорошего, это уже ясно», — поддалась эмоциям Ксения Анатольевна в своих соцсетях. Телеведущая также отметила, что отвлечься от негатива и тревоги ей помогает йога, яркие наряды, сериалы и… молитва. Несмотря на то, что знаменитость не молилась уже много лет, именно это помогает ей выжить в это непростое время.