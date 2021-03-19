Почти разведённый Канье Уэст стал самым богатым темнокожим в США

Канье Уэст, который сейчас проходит через бракоразводный процесс с бывшей женой Ким Кардашьян, может по крайней мере не переживать о своем финансовом состоянии.

Всего за год Канье увеличил его на 500%, и теперь оно составляет 6,6 миллиардов долларов. Об этом рассказывает Bloomberg.

Главным источником увеличения состояния музыканта стала компания по продаже одежды – принадлежащая музыканту Yeezy заключила с компаниями adidas и GAP соглашение, стоимость которого оценивается в 3,2 – 4,7 миллиарда долларов, а совместная коллекция Yeezy и GAP оценивается в примерно 970 миллионов долларов.

Развод Канье и Ким, причиной которого, как признавались некоторые друзья Кардашьян, стали психические расстройство Уэста, в том числе биполярное, проходит не очень гладко. Так, ранее рэпер перестал разговаривать с Ким, и заявил, что связаться с ним она может только через его охранников.

При этом рэпер продолжает видеться со своими детьми от Ким, телезвезда никак не препятствует их общению, однако не присутствует при этом.