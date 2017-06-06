Фанаты сравнили Светлану Бондарчук с ее дочерью

Годы ей к лицу: после развода с Федором Бондарчуком его бывшая жена становится все краше. Но и в юности Светлана Бондарчук отличалась необычными, хрупкими чертами. Фотография, на которой модель запечатлена в школьные годы, напомнила ее поклонникам снимки ее «особенной» дочери .

«Почти не изменилась. Красивая женщина», «Убийственный взгляд», «Светлана, вы стали лучше) и практически не изменилась», «С полотен Рафаэля, итальянская девушкаа», «Варюша так на вас похожа оказывается», — восхищены фанаты.

Когда девушке исполнилось 16 лет, цвет ее волос стал светлее, и она стала еще больше напоминать ту Светлану, которую мы видим сейчас.