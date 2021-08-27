«Почетная бабушка»: Сергей Жуков поздравил маму с днем рождения и рассказал об их отношениях
Сергей Жуков поделился двумя красивыми фотографиями. Если одну он подписал теплыми словами: «Я бы хотел подарить тебе все сокровища мира, но дарю тебе то, чего ты достойна больше всего — безмерную, огненную, нескончаемую любовь сыночка к маме! Спасибо тебе, мой самый светлый человек! Люблю», — написал артист. То под второй публикацией решил затронуть важную тему.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @sezhukov
Несмотря на высокую занятость и большое количество дел, связанных с воспитанием детей, Сергей старается находить время и для мамы, которая живет в Димитровграде и видит сына не так часто: «Знаете, я вот вроде уже сам папа Сережа, но маме все равно стараюсь звонить почаще. Пока есть такая возможность: говорить с родителями, делиться с ними, интересоваться их жизнью — надо ее ценить. Да, у нас у всех вечно куча дел, постоянно некогда. Но 5-10 минут ведь можно найти?», — артист на своем примере показал, как важно поддерживать связь с родителями.
Сам Сергей сегодня является счастливым мужем и отцом четверых детей. Но если с мамой 20-летней Александры, они давно расстались, то вместе с экс-солисткой группы «Сливки» Региной Бурд уже много лет счастливы вместе. Более того, у артистов получилось построить успешный кондитерский бизнес. И если сначала эта идея казалась всем небольшим источником заработка, то со временем компания «Любовь и Сладости» стала серьезным конкурентом на рынке и приносит хозяевам многомиллионный доход.