«Почетная бабушка»: Сергей Жуков поздравил маму с днем рождения и рассказал об их отношениях

Несмотря на высокую занятость и большое количество дел, связанных с воспитанием детей, Сергей старается находить время и для мамы, которая живет в Димитровграде и видит сына не так часто: «Знаете, я вот вроде уже сам папа Сережа, но маме все равно стараюсь звонить почаще. Пока есть такая возможность: говорить с родителями, делиться с ними, интересоваться их жизнью — надо ее ценить. Да, у нас у всех вечно куча дел, постоянно некогда. Но 5-10 минут ведь можно найти?», — артист на своем примере показал, как важно поддерживать связь с родителями.