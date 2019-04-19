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От политологии к кино: Звезда «Интернов» Аглая Тарасова отметила 25-летие

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Аглая Тарасова на отдыхе

Фото: Instagram
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Актриса, чья популярность растет с каждым днем, вчера отпраздновала день рождения.

Аглая Тарасова, известность к которой пришла после съемок в сериале «Интерны» и фильме «Лед», - дочь известной актрисы Ксении Раппопорт. Но связывать жизнь с кино она не думала. Ее мечтой было учиться на факультете политологии, но все сложилось иначе…

Оказывается, у актрисы двойное имя – Аглая-Дарья.

«До 16 лет ко мне обращались Дарья. Когда мама называла Аглаей, я была недовольна. Хотела, чтобы меня звали, как у всех. А из сверстников я никого с именем Аглая не знала. И только повзрослев поняла, что я именно Аглая», - рассказывала девушка в одном из интервью.

Маленькая Аглая с мамой

Фото: Instagram

В школе Тарасова не зацикливалась на учебе, но оценки у нее были неплохие, вспоминают педагоги актрисы. Она всегда была в центре внимания и собирала тусовки. Без Аглаи не обходилось ни одно школьное мероприятие: она участвовала в спектаклях, часто даже на французском языке. И годы спустя ее учителя поняли, почему не сложилось с политологией и девушка пошла по стопам матери.

В этой же школе училась и мама актрисы Ксения Раппопорт, и многие педагоги ее помнили. Как только девочка бедокурила, мать сразу вызывали к директору. Однажды она получила выговор за курение с подругой, которую за это даже отчислили со школы. Аглая посчитала такое отношение слишком строгим и перевелась в соседнюю школу. Однако она продолжила общаться с бывшими одноклассниками и компанией.

Аглая Тарасова с бабушкой и дедушкой

Фото: Instagram

В детстве Аглая с мамой виделась не так часто, как хотелось бы: Ксения постоянно была на репетициях и гастролях. Больше девочкой занималась бабушка, которую Аглая однажды чуть не довела до сердечного приступа. Как-то утром бабушка зашла в комнату к внучке, чтобы проверить – спит или нет. Отдернула одеяло, а там только свернутые вещи и мячик. Аглая сбежала из дома! Девочка очень хотела переночевать у подружки, но знала, что ей этого не разрешат. И она нашла выход – удрать. Через несколько часов ее нашли. От родителей, конечно, потом получила.

«Дашка была озорной и даже в безнаказанной. Но юношеский период требует проявления. Однажды ее пригласили на день рождения. Так она разработала целый сценарий с конкурсами и квестами. Было очень весело», - рассказал «СтарХиту» приятель актрисы Евгений Бронский.

Другой ее друг детства Майкл Шаффарчик вспоминает, что Даша ему очень нравилась, они часто ходили в гости друг к другу.

«Наверное, сейчас это прозвучит как-то наивно для 25-летнего мужчины, но Дашино имя до сих пор играет важную роль в моей жизни. Оно стандартный пароль на многих страничках в Сети. Надеюсь, она меня тоже не забыла», - рассказывает Майкл.

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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