От политологии к кино: Звезда «Интернов» Аглая Тарасова отметила 25-летие

Аглая Тарасова, известность к которой пришла после съемок в сериале «Интерны» и фильме «Лед», - дочь известной актрисы Ксении Раппопорт. Но связывать жизнь с кино она не думала. Ее мечтой было учиться на факультете политологии, но все сложилось иначе…
Оказывается, у актрисы двойное имя – Аглая-Дарья.
«До 16 лет ко мне обращались Дарья. Когда мама называла Аглаей, я была недовольна. Хотела, чтобы меня звали, как у всех. А из сверстников я никого с именем Аглая не знала. И только повзрослев поняла, что я именно Аглая», - рассказывала девушка в одном из интервью.
Фото: Instagram
В школе Тарасова не зацикливалась на учебе, но оценки у нее были неплохие, вспоминают педагоги актрисы. Она всегда была в центре внимания и собирала тусовки. Без Аглаи не обходилось ни одно школьное мероприятие: она участвовала в спектаклях, часто даже на французском языке. И годы спустя ее учителя поняли, почему не сложилось с политологией и девушка пошла по стопам матери.
В этой же школе училась и мама актрисы Ксения Раппопорт, и многие педагоги ее помнили. Как только девочка бедокурила, мать сразу вызывали к директору. Однажды она получила выговор за курение с подругой, которую за это даже отчислили со школы. Аглая посчитала такое отношение слишком строгим и перевелась в соседнюю школу. Однако она продолжила общаться с бывшими одноклассниками и компанией.
Фото: Instagram
В детстве Аглая с мамой виделась не так часто, как хотелось бы: Ксения постоянно была на репетициях и гастролях. Больше девочкой занималась бабушка, которую Аглая однажды чуть не довела до сердечного приступа. Как-то утром бабушка зашла в комнату к внучке, чтобы проверить – спит или нет. Отдернула одеяло, а там только свернутые вещи и мячик. Аглая сбежала из дома! Девочка очень хотела переночевать у подружки, но знала, что ей этого не разрешат. И она нашла выход – удрать. Через несколько часов ее нашли. От родителей, конечно, потом получила.
«Дашка была озорной и даже в безнаказанной. Но юношеский период требует проявления. Однажды ее пригласили на день рождения. Так она разработала целый сценарий с конкурсами и квестами. Было очень весело», - рассказал «СтарХиту» приятель актрисы Евгений Бронский.
Другой ее друг детства Майкл Шаффарчик вспоминает, что Даша ему очень нравилась, они часто ходили в гости друг к другу.
«Наверное, сейчас это прозвучит как-то наивно для 25-летнего мужчины, но Дашино имя до сих пор играет важную роль в моей жизни. Оно стандартный пароль на многих страничках в Сети. Надеюсь, она меня тоже не забыла», - рассказывает Майкл.
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram