От политологии к кино: Звезда «Интернов» Аглая Тарасова отметила 25-летие

«Дашка была озорной и даже в безнаказанной. Но юношеский период требует проявления. Однажды ее пригласили на день рождения. Так она разработала целый сценарий с конкурсами и квестами. Было очень весело», - рассказал «СтарХиту» приятель актрисы Евгений Бронский.

Другой ее друг детства Майкл Шаффарчик вспоминает, что Даша ему очень нравилась, они часто ходили в гости друг к другу.

«Наверное, сейчас это прозвучит как-то наивно для 25-летнего мужчины, но Дашино имя до сих пор играет важную роль в моей жизни. Оно стандартный пароль на многих страничках в Сети. Надеюсь, она меня тоже не забыла», - рассказывает Майкл.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram