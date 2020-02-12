«Почему такое злое лицо?» Поклонники не узнали 38-летнюю супермодель Адриану Лиму в новой фотосессии

Но многим подписчикам снимок деловой Лимы понравился. А поза супермодели напомнила им знаменитую позу Шэрон Стоун из «Основного инстинкта».

«Бразильская Шэрон Стоун», «Новый "Основной инстинкт"», «Как Шэрон», «Как похожа на Стоун из "Инстинкта"!» — похвалили Адриану.

Адриана Лима по версии сайта models.com уже семь лет удерживает первенство среди самых сексуальных моделей. И Лима вторая по размеру гонораров супермодель — после Жизель Бюндхен. В год она зарабатывает от 10 млн долларов США.

А вам нравится Адриана Лима?