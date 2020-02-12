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«Почему такое злое лицо?» Поклонники не узнали 38-летнюю супермодель Адриану Лиму в новой фотосессии

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Адриана Лима на вечеринке Vanity Fair

Фото: EAST NEWS

Адриана опубликовала в социальной сети новый снимок и нарвалась на критику.

Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира — 38-летняя Адриана Лима — поделилась с подписчиками снимком из новой фотосессии. В кадре модель сидит в белой одежде, закинув ногу на ногу.

При этом лицо Адрианы Лимы настолько сосредоточенное, что не все поклонники сразу узнали ее. «Почему такое злое лицо?», «О чем думаешь?», «Выражение лица странное», «Лицо не похоже», — последовали комментарии.

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Публикация от Adriana Lima (@adrianalima)

Но многим подписчикам снимок деловой Лимы понравился. А поза супермодели напомнила им знаменитую позу Шэрон Стоун из «Основного инстинкта».

«Бразильская Шэрон Стоун», «Новый "Основной инстинкт"», «Как Шэрон», «Как похожа на Стоун из "Инстинкта"!» — похвалили Адриану.

Адриана Лима по версии сайта models.com уже семь лет удерживает первенство среди самых сексуальных моделей. И Лима вторая по размеру гонораров супермодель — после Жизель Бюндхен. В год она зарабатывает от 10 млн долларов США.

А вам нравится Адриана Лима?

Фото и видео: Instagram, East News

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