«Почему Сергей меня использует?»: Гагарину возмутило ее «участие» в номерах подопечных Шнурова в шоу «Голос-8»
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Фото: Кадр из эфира
В эту пятницу, 13 декабря, в эфир вышел очередной выпуск восьмого сезона популярного вокального телепроекта «Голос». Наставники выпустили на сцену оставшиеся тройки своих учеников, чтобы выбрать тех, кто продолжит борьбу за победу уже в прямых эфирах.
Второй выпуск этапа нокаутов стартовал с команды Сергея Шнурова. Первым на сцену вышел Ильдар Абдуллин, зажигательно исполнивший песню Gipsy Kings – Bamboleo. Эстафету перехватил Ив Набиев в необычной черной повязке на глаза и черном плаще – идеальном образе для исполнения песни из репертуара группы Rammstein. Замыкал тройку Антон Токарев с необычным прочтением «Седьмого лепестка» группы Hi-Fi. Примечательно, что сам наставник помог подопечному, подыграв на гитаре. По окончании выступлений учеников лидера «Ленинграда» Полина Гагарина возмутилась, что ее присутствие не дает Шнурову покоя: «Почему он использует меня в каждом своем номере?». «Я предоставлял всем выбор – выбирайте между Константином и Полиной. Все почему-то выбрали Полину», — в шутку развел руками Сергей. Наставник выбрал Антона, а Ива спасла Полина Гагарина — певица нажала красную кнопку еще до того, как Набиев начал говорить свое заключительное слово.
Второй тройкой стали участники команды Меладзе. Красавиц Наталью Сидорцову и Светлану Мамрешеву затмил Аскер Бербеков исполнением легендарного хита из репертуара Алессандро Сафины Luna. Константин Шотаевич сделал выбор в пользу Аскера, а Сергей Шнуров дал шанс пройти дальше Светлане.
Команду Полины Гагариной представили Лилия Вельтман, Эндрю Гранж и Алана Чочиева. 17-летняя фаворитка Полины спела песню Константина Меладзе «Опять метель», чем вызвала немало вопросов у строгих судей. Несмотря на то, что автору хита понравилась данная версия, Сергей и Полина предположили, что для такого юного создания «Метель» слишком взрослая. Валерий Сюткин резюмировал, что исполнение Аланы вышло ангельским. Кроме того, Валерий Миладович спас Лилию Вельтман, едва не оказавшуюся за бортом проекта вместе с Эндрю Гранжем.
Этап нокаутов завершала тройка Сюткина. Татьяна Гайворонская вышла на сцену с песней Арно Бабаджаняна «Лучший город земли». Анастасия Юст перепела хит Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза». Элимдар Сейдосманов под аккомпанемент рояля и виолончели исполнил бессмертную «Ты меня любишь» из репертуара Александра Серова. Шнуров и Гагарина честно высказали свои негативные впечатления от выступлений «сюткинцев». Сергей раскритиковал аранжировки Валерия: «Ты же рок-н-ролльщик. Пойдем выйдем», — заявил Шнуров, вплотную подойдя к креслу Сюткина. Но и в бочке дегтя нашлась ложка меда – фронтмен группировки «Ленинград» похвалил роскошное платье Анастасии Юст. В свою очередь, Константин Меладзе остался доволен номерами, отметив, что Элимдару удалось сделать свою версию ставшей, по его словам, поистине «народной» песни Игоря Крутого. Свой выбор Валерий Миладович сделал в пользу Сейдосманова.
По итогам трех этапов лучшим наставником вновь стал Сергей Шнуров – за него отдали голоса 40% зрителей.
Следите за новыми выпусками восьмого сезона шоу «Голос» каждую пятницу после программы «Время» на Первом канале – уже через неделю стартуют прямые эфиры.
Фото: кадры из эфира
Видео: YouTube/Голос/The Voice Russia
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