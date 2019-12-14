passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Почему Сергей меня использует?»: Гагарину возмутило ее «участие» в номерах подопечных Шнурова в шоу «Голос-8»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Сергей Шнуров

Фото: Кадр из эфира

В восьмом сезоне шоу «Голос» завершился этап нокаутов.

В эту пятницу, 13 декабря, в эфир вышел очередной выпуск восьмого сезона популярного вокального телепроекта «Голос». Наставники выпустили на сцену оставшиеся тройки своих учеников, чтобы выбрать тех, кто продолжит борьбу за победу уже в прямых эфирах.

Второй выпуск этапа нокаутов стартовал с команды Сергея Шнурова. Первым на сцену вышел Ильдар Абдуллин, зажигательно исполнивший песню Gipsy Kings – Bamboleo. Эстафету перехватил Ив Набиев в необычной черной повязке на глаза и черном плаще – идеальном образе для исполнения песни из репертуара группы Rammstein. Замыкал тройку Антон Токарев с необычным прочтением «Седьмого лепестка» группы Hi-Fi. Примечательно, что сам наставник помог подопечному, подыграв на гитаре. По окончании выступлений учеников лидера «Ленинграда» Полина Гагарина возмутилась, что ее присутствие не дает Шнурову покоя: «Почему он использует меня в каждом своем номере?». «Я предоставлял всем выбор – выбирайте между Константином и Полиной. Все почему-то выбрали Полину», — в шутку развел руками Сергей. Наставник выбрал Антона, а Ива спасла Полина Гагарина — певица нажала красную кнопку еще до того, как Набиев начал говорить свое заключительное слово.

Второй тройкой стали участники команды Меладзе. Красавиц Наталью Сидорцову и Светлану Мамрешеву затмил Аскер Бербеков исполнением легендарного хита из репертуара Алессандро Сафины Luna. Константин Шотаевич сделал выбор в пользу Аскера, а Сергей Шнуров дал шанс пройти дальше Светлане.

Команду Полины Гагариной представили Лилия Вельтман, Эндрю Гранж и Алана Чочиева. 17-летняя фаворитка Полины спела песню Константина Меладзе «Опять метель», чем вызвала немало вопросов у строгих судей. Несмотря на то, что автору хита понравилась данная версия, Сергей и Полина предположили, что для такого юного создания «Метель» слишком взрослая. Валерий Сюткин резюмировал, что исполнение Аланы вышло ангельским. Кроме того, Валерий Миладович спас Лилию Вельтман, едва не оказавшуюся за бортом проекта вместе с Эндрю Гранжем.

Этап нокаутов завершала тройка Сюткина. Татьяна Гайворонская вышла на сцену с песней Арно Бабаджаняна «Лучший город земли». Анастасия Юст перепела хит Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза». Элимдар Сейдосманов под аккомпанемент рояля и виолончели исполнил бессмертную «Ты меня любишь» из репертуара Александра Серова. Шнуров и Гагарина честно высказали свои негативные впечатления от выступлений «сюткинцев». Сергей раскритиковал аранжировки Валерия: «Ты же рок-н-ролльщик. Пойдем выйдем», — заявил Шнуров, вплотную подойдя к креслу Сюткина. Но и в бочке дегтя нашлась ложка меда – фронтмен группировки «Ленинград» похвалил роскошное платье Анастасии Юст. В свою очередь, Константин Меладзе остался доволен номерами, отметив, что Элимдару удалось сделать свою версию ставшей, по его словам, поистине «народной» песни Игоря Крутого. Свой выбор Валерий Миладович сделал в пользу Сейдосманова.

По итогам трех этапов лучшим наставником вновь стал Сергей Шнуров – за него отдали голоса 40% зрителей.

Следите за новыми выпусками восьмого сезона шоу «Голос» каждую пятницу после программы «Время» на Первом канале – уже через неделю стартуют прямые эфиры.

Фото: кадры из эфира

Видео: YouTube/Голос/The Voice Russia

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!