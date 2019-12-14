«Почему Сергей меня использует?»: Гагарину возмутило ее «участие» в номерах подопечных Шнурова в шоу «Голос-8»

В эту пятницу, 13 декабря, в эфир вышел очередной выпуск восьмого сезона популярного вокального телепроекта «Голос». Наставники выпустили на сцену оставшиеся тройки своих учеников, чтобы выбрать тех, кто продолжит борьбу за победу уже в прямых эфирах.

Второй выпуск этапа нокаутов стартовал с команды Сергея Шнурова. Первым на сцену вышел Ильдар Абдуллин, зажигательно исполнивший песню Gipsy Kings – Bamboleo. Эстафету перехватил Ив Набиев в необычной черной повязке на глаза и черном плаще – идеальном образе для исполнения песни из репертуара группы Rammstein. Замыкал тройку Антон Токарев с необычным прочтением «Седьмого лепестка» группы Hi-Fi. Примечательно, что сам наставник помог подопечному, подыграв на гитаре. По окончании выступлений учеников лидера «Ленинграда» Полина Гагарина возмутилась, что ее присутствие не дает Шнурову покоя: «Почему он использует меня в каждом своем номере?». «Я предоставлял всем выбор – выбирайте между Константином и Полиной. Все почему-то выбрали Полину», — в шутку развел руками Сергей. Наставник выбрал Антона, а Ива спасла Полина Гагарина — певица нажала красную кнопку еще до того, как Набиев начал говорить свое заключительное слово.