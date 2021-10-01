Почему Прохор Шаляпин не сможет попрощаться с женой и как переживает свою потерю

Кирьянов признался, что новость о смерти жены очень нелегко далась Шаляпину, он чувствует растерянность и подавленность.

«Мы все надеялись на лучшее и ждали, что вот-вот и мы вновь все встретимся, но увы... Прохор сообщил мне об этой ужасной новости в числе первых. Я всеми силами старался и стараюсь поддерживать его. Ему сейчас ужасно плохо, он растерян и поник, абсолютно не знает, что делать дальше», — говорит его друг.

Кроме того, ситуация становится еще тяжелее от того, что музыкант не сможет проститься со своей женой — в США свирепствует пандемия коронавируса.

«Однако на этом ужасные новости не заканчиваются. Сейчас в США в связи с пандемией у него и родителей Танюши не будет возможности попрощаться с ней, даже близко подойти к закрытому гробу. Таню, к слову, кремируют...», — рассказал он.

Родителям Татьяны, которые заболели и лежали в больнице вместе с ней, удалось справиться с болезнью.

«Их болезнь проходила в менее тяжелой форме, чем у Танюши. Сейчас они уже дома. Самое ужасное — когда родители хоронят своих детей», — добавил Кирьянов.