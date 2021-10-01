Почему Прохор Шаляпин не сможет попрощаться с женой и как переживает свою потерю
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Фото: @shalyapin_official
Прохор Шаляпин до последнего надеялся на то, что его жена сможет справиться с болезнью.
«Мне тяжело это писать и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет. Прощай, моя Танюша. Я буду помнить и любить тебя всегда», — написал он в своем блоге, узнав о трагедии.
Музыкант тяжело переживает смерть возлюбленной.
Фото: @shalyapin_official
Как рассказал «СтарХиту» его друг Георгий Кирьянов, все они надеялись на то, что Татьяна сможет прийти в себя.
«Даже часа не прошло, как Танюши нет больше с нами. Это очень тяжело осознавать. Как будто вчера мы все сидели за одним столом и весело поднимали бокалы за здоровье молодых, и тут судьба сыграла не в их пользу. Спустя три дня после торжества Танюшка начала борьбу с ковидом. Сначала капельницы, потом реанимация, затем ИВЛ... Она ушла от нас, не проснувшись», — рассказал он.
Кирьянов признался, что новость о смерти жены очень нелегко далась Шаляпину, он чувствует растерянность и подавленность.
«Мы все надеялись на лучшее и ждали, что вот-вот и мы вновь все встретимся, но увы... Прохор сообщил мне об этой ужасной новости в числе первых. Я всеми силами старался и стараюсь поддерживать его. Ему сейчас ужасно плохо, он растерян и поник, абсолютно не знает, что делать дальше», — говорит его друг.
Кроме того, ситуация становится еще тяжелее от того, что музыкант не сможет проститься со своей женой — в США свирепствует пандемия коронавируса.
«Однако на этом ужасные новости не заканчиваются. Сейчас в США в связи с пандемией у него и родителей Танюши не будет возможности попрощаться с ней, даже близко подойти к закрытому гробу. Таню, к слову, кремируют...», — рассказал он.
Родителям Татьяны, которые заболели и лежали в больнице вместе с ней, удалось справиться с болезнью.
«Их болезнь проходила в менее тяжелой форме, чем у Танюши. Сейчас они уже дома. Самое ужасное — когда родители хоронят своих детей», — добавил Кирьянов.
Фото: Instagram