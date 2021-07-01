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Стало известно, почему Павел Табаков не женился на маме своего ребенка

О том, что у молодого актера есть внебрачный ребенок от коллеги, актрисы Софьи Синицыной, стало известно совсем недавно, несмотря на то, что девочке уже год.
Стало известно, почему Павел Табаков не женился на маме своего ребенка

Актриса Марина Зудина, мать Павла, новость подтвердила. Поклонников, однако, смутило, что Павел не женат на матери своего ребенка. В разговоре с «Комсомольской правдой» это объяснила жена Бориса Щербакова, бывшая мхатовская актриса Татьяна Бронзова.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Павел Табаков на съемках

Фото: @tabakov_pavel

«Павел не женился на матери ребенка. Женщина решила родить — это ее право. Хотела его к себе привязать? Но это не обязательно, что он должен жениться, я его поддержу в этом. Павел еще молоденький, не нагулялся. То, что он от ребенка не отказался, а он не отказался, — это правильно», – заявила она.

Несмотря на то, что он не живет с дочерью и ее мамой, он материально помогает им. Ранее в сети появилась информация от знакомого Павла, который рассказал, что для Софьи с ребенком он снимает квартиру на Патриарших прудах.

Кроме того, он много работает для того, чтобы достойно обеспечить свою дочь, хотя ему и не всегда удается повидаться с малышкой.

Его мать Марина Зудина признается, что рада внучке, хотя подробностей семейной жизни не раскрывает.

«Я рада, что у нас родилась малышка, больше нечего сказать», – говорит она.

Фото: Instagram Павла Табакова

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