Стало известно, почему Павел Табаков не женился на маме своего ребенка

Несмотря на то, что он не живет с дочерью и ее мамой, он материально помогает им. Ранее в сети появилась информация от знакомого Павла, который рассказал, что для Софьи с ребенком он снимает квартиру на Патриарших прудах.

Кроме того, он много работает для того, чтобы достойно обеспечить свою дочь, хотя ему и не всегда удается повидаться с малышкой.

Его мать Марина Зудина признается, что рада внучке, хотя подробностей семейной жизни не раскрывает.

«Я рада, что у нас родилась малышка, больше нечего сказать», – говорит она.