Стало известно, почему Павел Табаков не женился на маме своего ребенка
Актриса Марина Зудина, мать Павла, новость подтвердила. Поклонников, однако, смутило, что Павел не женат на матери своего ребенка. В разговоре с «Комсомольской правдой» это объяснила жена Бориса Щербакова, бывшая мхатовская актриса Татьяна Бронзова.
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Фото: @tabakov_pavel
«Павел не женился на матери ребенка. Женщина решила родить — это ее право. Хотела его к себе привязать? Но это не обязательно, что он должен жениться, я его поддержу в этом. Павел еще молоденький, не нагулялся. То, что он от ребенка не отказался, а он не отказался, — это правильно», – заявила она.
Несмотря на то, что он не живет с дочерью и ее мамой, он материально помогает им. Ранее в сети появилась информация от знакомого Павла, который рассказал, что для Софьи с ребенком он снимает квартиру на Патриарших прудах.
Кроме того, он много работает для того, чтобы достойно обеспечить свою дочь, хотя ему и не всегда удается повидаться с малышкой.
Его мать Марина Зудина признается, что рада внучке, хотя подробностей семейной жизни не раскрывает.
«Я рада, что у нас родилась малышка, больше нечего сказать», – говорит она.
Фото: Instagram Павла Табакова
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