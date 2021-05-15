«Почему молчала 50 лет?» : Валерия прокомментировала скандал с Еленой Прокловой

Несколько недель назад 67-летняя Елена Проклова призналась в том, что в юности не раз подвергалась сексуальным домогательствам со стороны известных взрослых мужчин. Несмотря на то, что имен актриса не раскрывала, под подозрение в первую очередь попал Олег Табаков, которого давно нет в живых. Сама Проклова давно рассказывала о том, что у них был роман.

Многие звездные коллеги актрисы разделились на два лагеря. Некоторые ее поддержали, но были и те, кто считает высказывания артистки и обвинения частью пиара. Певица Валерия одна из тех, кто не уверен в правдивости слов Елены. Она прокомментировала ситуацию на вечеринке «Праздник на миллион» радиостанции «Русское радио». «Говорить нужно, когда это происходит, а не 50 лет спустя. Я не понимаю, для чего это говорить? Если она хотела чему-то научить девушек, предупредить, то почему же 50 лет молчала?» – выказалась певица.

Для Валерии такое поведение странно, ведь она сама подвергалась домашнему насилию со стороны бывшего мужа Александра Шульгина. Тогда певица смогла взять себя в руки и публично рассказать свою историю. Это помогло ей получить поддержку и не потерять карьеру.

В случае с Еленой, как считает Валерия, нужно было рассказать обо всем намного раньше, и подкрепить свои слова доказательствами.