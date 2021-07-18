Почему Кейт Миддлтон и все члены королевской семьи в ближайшие дни откажутся от масок
Со следующей недели ношение масок в Великобритании станет необязательным. Именно поэтому все члены королевской семьи и жители Букингемского дворца смогут свободно выходить в свет не закрывая лицо и не опасаясь заразиться.
Мандат на использование масок будет отменен в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, но некоторые официальные мероприятия все же будут требовать наличия мер безопасности.
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Фото: Picture-alliance
Принц Чарльз впервые за долгое время появится на публике без маски во время своего визита в Эксетерский собор в понедельник.
Недавно Герцогиня Кейт, принц Уильям и их старший сын 7-летний принц Джордж посетили финал чемпионата Европы на стадионе Уэмбли, где все трое были без масок. До этого Миддлтон контактировала с больным коронавирусом, и ей пришлось на несколько дней изолироваться от семьи. После получения отрицательного теста Кейт смогла присоединиться к просмотру футбола.
Принц Чарльз переболел ковидом еще в марте 2020 года в легкой форме, а принц Уильям в ноябре, о чем он далеко не сразу сообщил прессе.
Фото и видео: Picture-alliance
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