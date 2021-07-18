Почему Кейт Миддлтон и все члены королевской семьи в ближайшие дни откажутся от масок

Со следующей недели ношение масок в Великобритании станет необязательным. Именно поэтому все члены королевской семьи и жители Букингемского дворца смогут свободно выходить в свет не закрывая лицо и не опасаясь заразиться.

Мандат на использование масок будет отменен в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, но некоторые официальные мероприятия все же будут требовать наличия мер безопасности.