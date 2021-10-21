Почему Аршавин три года не общается с младшей дочерью: «Не ищу встреч с Есенией»

Именно поэтому уже около трех лет Аршавин не видел ребенка и не выходил с ней на контакт. «Поэтому пока не ищу встреч с Есенией. Очень скучаю по ней… Она моя копия», — сказал футболист, сообщает «КП».

Напомним, что Андрей Аршавин состоял в гражданском браке с Юлией Барановской на протяжении 9 лет. В 2013 году пара футболист оставил беременную третьим ребенком ведущую ради модели Алисы Казьминой. Возлюбленные поженились в 2016 году, а спустя три года со скандалом расстались.