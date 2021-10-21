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Почему Аршавин три года не общается с младшей дочерью: «Не ищу встреч с Есенией»

Футболист и многодетный отец Андрей Аршавин не общается со своими бывшими возлюбленными и тяжело выстраивает отношения с детьми. После расставания с ведущей Юлией Барановской спортсмен несколько лет не выходил на связь с общими сыновьями и дочерью. Теперь то же самое происходит с младшей наследницей Аршавина Есеней.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Андрей Аршавин

Фото: @andrey.arshavin10/Instagram

Футболист негативно настроен по отношению к бывшей супруге Алисе Казьминой, которая в 2017 году подарила ему четвертого ребенка — дочь Есеню. Спортсмен избегает встреч с экс-возлюбленной, так как уверен, что она может использовать девочку против него.

Есеня Аршавина танцует дома

Именно поэтому уже около трех лет Аршавин не видел ребенка и не выходил с ней на контакт. «Поэтому пока не ищу встреч с Есенией. Очень скучаю по ней… Она моя копия», — сказал футболист, сообщает «КП».

Напомним, что Андрей Аршавин состоял в гражданском браке с Юлией Барановской на протяжении 9 лет. В 2013 году пара футболист оставил беременную третьим ребенком ведущую ради модели Алисы Казьминой. Возлюбленные поженились в 2016 году, а спустя три года со скандалом расстались.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press