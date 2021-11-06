Поцелуй Тотьмяниной с Колесниковым и уход Студилиной: как прошел 6-й выпуск «Ледникового периода»
Пара Янины и Виталия набрала всего 27% голосов, о чем участники узнали прямо перед своим выступлением. Несмотря на это они блестяще исполнили чувственный номер на композицию Lady in red. Янина показала отличную технику и движения, удивив судей и зрителей. Ведущие проекта отметили, что пара каталась как никогда хорошо. «Я очень любила вашу пару и мне жаль, что вы заканчиваете», — сказала Валентина Тарасова, надеясь увидеть Янину в следующем сезоне проекта.
Следующими на лед вышли Наталья Забияка и певец Никита Пресняков исполнив страстный танец под произведение «Танго Роксанны». Выступление пары понравилось судьям. Алла Сигалова оценила насколько красивым и «опасным» был номер, но Андрею Бурковскому показалось, что музыка была «сильнее» выступления пары. Забияка и Пресняков получили оценку 11.82 балла и оказались среди номинантов на уход из проекта.
Фото: Виктория Поплавская
Агата Муцениеце и Александр Энберт получили высокие 11.98 балла за свое выступление. Судьи отметили прекрасную техническую сторону номера. Максим Траньков уверен, что ребята первые, кто сделал на проекте настолько сложную верхнюю поддержку. По итогу пара заняла 7 место в турнирной таблице.
Фото: Виктория Поплавская
Наивысшие 12 баллов в шестом выпуске получили Екатерина Боброва и Макар Запорожский, которым на прошлой неделе всего немного не хватило, для того чтобы подняться на верхнюю строчку турнирной таблицы.
Фото: Виктория Поплавская
Ведущая Ксения Бородина перевоплотилась в колдунью, а Дмитрий Соловьев сыграл ботаника, который пришел к ней в магический салон. Номинированные на уход второй раз подряд, в этот раз отлично отыграли свое выступление и получили самые высокие оценки за все время нахождения на шоу — 11.84 балла. «Это ваш лучший номер, очень хорошая задумка!» — сказала Татьяна Навка.
Но участники снова оказались на грани и чуть не попали в номинацию. Фигуристы поднялись на 9 место в таблице из 11.
Фото: Виктория Поплавская
Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников на этот раз смогли попасть в шестерку сильнейших, получив от судей 12 баллов. Жюри особенно оценили актерскую игру дуэта. А страстный поцелуй на льду отметил и супруг Татьяны Алексей Ягудин.
Фото: Виктория Поплавская
Сильнейшими на этой неделе также стали Оксана Домнина и Кирилл Зайцев, представившие номер на композицию «Я шагаю по Москве». Наряды пары оценила Валентина Тарасова: «Эти гольфики, торчащие из ботиночек, это платьице несчастное, даже убогое!»
Фото: Виктория Поплавская
В шесть лучших пар также попали Татьяна Волосожар и Федор Федотов, исполнив танец в стиле Рок-н-ролл. Зрители аплодировали паре стоя. За артистизм и технику они получили наивысшие оценки.
Фото: Виктория Поплавская
Вторыми номинантами на уход из проекта оказались Аглая Шиловская и Максим Шабалин. Пара заняла последнее место в турнирной таблице. Фигуристы исполнили достаточно интимный номер под блюз Тома Уэйтса, но не получили поддержки судей.
«Аглая все прекрасно сыграла, но мне не хватило фигурного катания», — отметил Андрей Бурковский.
Фото: Виктория Поплавская
Актриса Дарья Мельникова и фигурист Максим Маринин тоже не смогли впечатлить судей вальсом. Пара заняла 8 место в таблице с результатом 11.92 балла.
«Мы хотели поставить 6.0, но уровень катания не позволил нам этого сделать», — отметили судьи.
Фото: Виктория Поплавская
Евгения Медведева и тик-токер Даня Милохин блестяще выступили под фанк композицию исполнителя Бруно Марса и устроили на льду зажигательное шоу с переодеваниями. Номер получился очень бодрым и быстрым, а также технически сложным.
Судьи по достоинству оценили старания пары и поставили им наивысший балл.
Фото: Виктория Поплавская
Гела Месхи и Яна Хохлова сегодня тоже оказались среди лучших и смогли получить 12 баллов от судей. «Я не хотела чтобы номер заканчивался», — отметила Татьяна Навка.
Фото: Виктория Поплавская
Участники удивили испанскими мотивами, показав страстный танец фламенко в сопровождении произведения из фильма «Фрида».
Фото: Виктория Поплавская