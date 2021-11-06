Поцелуй Тотьмяниной с Колесниковым и уход Студилиной: как прошел 6-й выпуск «Ледникового периода»

Пара Янины и Виталия набрала всего 27% голосов, о чем участники узнали прямо перед своим выступлением. Несмотря на это они блестяще исполнили чувственный номер на композицию Lady in red. Янина показала отличную технику и движения, удивив судей и зрителей. Ведущие проекта отметили, что пара каталась как никогда хорошо. «Я очень любила вашу пару и мне жаль, что вы заканчиваете», — сказала Валентина Тарасова, надеясь увидеть Янину в следующем сезоне проекта.

Следующими на лед вышли Наталья Забияка и певец Никита Пресняков исполнив страстный танец под произведение «Танго Роксанны». Выступление пары понравилось судьям. Алла Сигалова оценила насколько красивым и «опасным» был номер, но Андрею Бурковскому показалось, что музыка была «сильнее» выступления пары. Забияка и Пресняков получили оценку 11.82 балла и оказались среди номинантов на уход из проекта.