Поцелуй Милохина с Медведевой и танец на шесте от Муцениеце: полуфинал «Ледникового периода»
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Фото: Максим Ли
Любимое зрителями ледовое шоу подходит к концу. В предпоследнем эпизоде судить выступления участников Дарья Мороз, Даниил Спиваковский, Роман Костомаров, Максим Траньков и Татьяна Навка. Бессменный член жюри Татьяна Тарасова покинула программу по состоянию здоровья.
Накануне участница Татьяна Волосожар получила серьезную травму колена, но не стала покидать проект и несмотря на боль отлично исполнила свой номер с партнером Федором Федотовым. «Мне было очень тяжело смотреть этот номер, потому что я видел, что дома Тане даже просто ходить было больно», — признался супруг фигуристки и член жюри Максим Траньков.
Агата Муцениеце удивила зрителей танцем на пилоне. Актриса исполнила роль соблазнительной стриптизерше, ради которой ей пришлось помимо тренировок брать уроки пилона. «Чтобы на пилоне, да еще в коньках – такое мы видим впервые!» — отметил способности Агаты ведущий Алексей Ягудин.
Фото: Максим Ли
Оксана Домнина и Кирилл Зайцев решили исполнить танец под народную «Калинку-малинку», усложнив его катанием на одном коньке, а Дарья Мельникова и Максим Маринин показали номер с использованием воздушных шаров.
Евгения Медведева и Даня Милохин поддержали праздничное настроение танцем под самый популярный новогодний хит группы ABBA Happy new year. В конце номера зрителей ждал страстный поцелуй от любимчиков судей и самой молодой пары проекта. «Как они друг на друга смотрели! А как они в конце целовались!» — Татьяна Навка не смогла оставить выход ребят без комментариев.
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев превратились в зомби и разыграли на льду целый триллер. «Это лучший проект в моей жизни! Дима, спасибо тебе за все! Как же ты со мной намучился», — сказала Бородина.
Фото: Максим Ли
Екатерина Боброва и Макар Запорожский рассмешили зрителей, исполнив сцену из фильма «Бриллиантовая рука».
Финал проекта «Ледниковый период» состоится 8 января на Первом канале.
Фото: Максим Ли