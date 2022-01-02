Поцелуй Милохина с Медведевой и танец на шесте от Муцениеце: полуфинал «Ледникового периода»

Любимое зрителями ледовое шоу подходит к концу. В предпоследнем эпизоде судить выступления участников Дарья Мороз, Даниил Спиваковский, Роман Костомаров, Максим Траньков и Татьяна Навка. Бессменный член жюри Татьяна Тарасова покинула программу по состоянию здоровья.

Накануне участница Татьяна Волосожар получила серьезную травму колена, но не стала покидать проект и несмотря на боль отлично исполнила свой номер с партнером Федором Федотовым. «Мне было очень тяжело смотреть этот номер, потому что я видел, что дома Тане даже просто ходить было больно», — признался супруг фигуристки и член жюри Максим Траньков.

Агата Муцениеце удивила зрителей танцем на пилоне. Актриса исполнила роль соблазнительной стриптизерше, ради которой ей пришлось помимо тренировок брать уроки пилона. «Чтобы на пилоне, да еще в коньках – такое мы видим впервые!» — отметил способности Агаты ведущий Алексей Ягудин.