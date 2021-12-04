Поцелуй Милохина с Медведевой и Месхи — в розовой юбке: как прошел 9-й выпуск «Ледникового периода»

В этом выпуске в качестве приглашенных членов жюри — актриса Екатерина Шпица и тренер Александр Жулин. Компанию им составил постоянные судьи — Татьяна Тарасова, Максим Траньков и Татьяна Навка.

Первыми на лед вышли Екатерина Боброва и Макар Запорожский показав чувственный номер под песню Наргиз «Как молоды мы были». Они получили 11.98 балла.

«Номер прекрасный, музыка мощная, ребята не отставали», — отметила выступление фигуристов Татьяна Навка.