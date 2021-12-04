Поцелуй Милохина с Медведевой и Месхи — в розовой юбке: как прошел 9-й выпуск «Ледникового периода»
В этом выпуске в качестве приглашенных членов жюри — актриса Екатерина Шпица и тренер Александр Жулин. Компанию им составил постоянные судьи — Татьяна Тарасова, Максим Траньков и Татьяна Навка.
Первыми на лед вышли Екатерина Боброва и Макар Запорожский показав чувственный номер под песню Наргиз «Как молоды мы были». Они получили 11.98 балла.
«Номер прекрасный, музыка мощная, ребята не отставали», — отметила выступление фигуристов Татьяна Навка.
Фото: Максим Ли
Оксана Домнина и Кирилл Зайцев выбрали для номера песню «Полковнику никто не пишет» и практически весь номер не прикасались друг к другу. За свое выступление они получили от судей достаточно низкую оценку в 11.90 балла.
Татьяна Волосожар и Федор Федотов выступали не в сценических костюмах, а в обычных джинсах, но их танец безумно понравился Татьяне Тарасовой. «Спасибо вам за эти переживания! Такой номер украсит любое показательное выступление Чемпионата мира или Олимпийских игр», — отметила тренер. Пара получила наивысший балл.
Фото: Максим Ли
Яна Хохлова и Гела Месхи катались под песню «Шумел камыш» в исполнении «Хоронько-оркестра». Артист примерил розовую пачку, фигуристка мужской пиджак. Зажигательный номер судьи оценили в 11.86 балла.
Несмотря на низкую оценку Екатерина Шпица поддержала ребят: «Я не совсем поняла идею номера. Но артисты в этом не виноваты. Я давний друг «Ледникового периода», и я знаю, с каким трудом куются номера. Поэтому я сделала установку: снижать оценки только за откровенные падения, и пусть у меня будет амплуа «добрятина».
Фото: Максим Ли
Дарья Мельникова и Максим Маринин исполнили чувственный номер на песню «Кто я». Мрачные и красивые образы фигуристов судьи оценили в 11.90 балла.
Ксения Бородина развеселила зрителей ролью продавщицы продуктового магазина. Зажигательный дуэт с фигуристом Дмитрием Соловьевым судьям пришелся не очень по вкусу с технической точки зрения. Ксения и Дмитрий заработали 11.72 балла. А ведущему шоу Алексею Ягудину номер очень дальше понравился: «Это на мой взгляд ваш лучший номер. И вам очень идут эти образы».
Фото: Максим Ли
Агата Муцениеце в нежно-голубом платье прямо с ледовой сцены позвонила своей маме. Чувственный номер под композицию Анжелики Варум «Мама» в паре с Александром Энбертом помогли участникам заработать наивысшую оценку в 12 баллов.
Фото: Максим Ли
Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников выступили под одну из самых красивых песен певицы Земфиры «Блюз» и, как и предыдущая пара, получили от судей 12 баллов.
Одним из самых впечатляющих номеров стало выступление Дани Милохина и Евгении Медведевой. Пара в образах из известного фильма «Человек паук» завершила свое зажигательное шоу поцелуем. Это стало неожиданностью для судей и зрителей проекта.
Фото: Максим Ли
«От этой пары ждешь глотка свежего воздуха, и они постоянно его дают», — отметил Максим Траньков.