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Поцелуй Милохина с Медведевой и Месхи — в розовой юбке: как прошел 9-й выпуск «Ледникового периода»

Темой девятого выпуска шоу «Ледниковый период стали русские песни. На сегодня в проекте остались 9 пар и теперь каждая сотая балла, заработанная участниками, важна, ведь победители будут определяться по сумме финальных этапов.
Поцелуй Милохина с Медведевой и Месхи — в розовой юбке: как прошел 9-й выпуск «Ледникового периода»

В этом выпуске в качестве приглашенных членов жюри — актриса Екатерина Шпица и тренер Александр Жулин. Компанию им составил постоянные судьи — Татьяна Тарасова, Максим Траньков и Татьяна Навка.

Первыми на лед вышли Екатерина Боброва и Макар Запорожский показав чувственный номер под песню Наргиз «Как молоды мы были». Они получили 11.98 балла.

«Номер прекрасный, музыка мощная, ребята не отставали», — отметила выступление фигуристов Татьяна Навка.

Екатерина Боброва и Макар Запорожский

Екатерина Боброва и Макар Запорожский

Фото: Максим Ли

Оксана Домнина и Кирилл Зайцев выбрали для номера песню «Полковнику никто не пишет» и практически весь номер не прикасались друг к другу. За свое выступление они получили от судей достаточно низкую оценку в 11.90 балла.

Татьяна Волосожар и Федор Федотов выступали не в сценических костюмах, а в обычных джинсах, но их танец безумно понравился Татьяне Тарасовой. «Спасибо вам за эти переживания! Такой номер украсит любое показательное выступление Чемпионата мира или Олимпийских игр», — отметила тренер. Пара получила наивысший балл.

Татьяна Волосожар и Федор Федотов

Татьяна Волосожар и Федор Федотов

Фото: Максим Ли

Яна Хохлова и Гела Месхи катались под песню «Шумел камыш» в исполнении «Хоронько-оркестра». Артист примерил розовую пачку, фигуристка мужской пиджак. Зажигательный номер судьи оценили в 11.86 балла.

Несмотря на низкую оценку Екатерина Шпица поддержала ребят: «Я не совсем поняла идею номера. Но артисты в этом не виноваты. Я давний друг «Ледникового периода», и я знаю, с каким трудом куются номера. Поэтому я сделала установку: снижать оценки только за откровенные падения, и пусть у меня будет амплуа «добрятина».

Яна Хохлова и Гела Месхи

Яна Хохлова и Гела Месхи

Фото: Максим Ли

Дарья Мельникова и Максим Маринин исполнили чувственный номер на песню «Кто я». Мрачные и красивые образы фигуристов судьи оценили в 11.90 балла.

Ксения Бородина развеселила зрителей ролью продавщицы продуктового магазина. Зажигательный дуэт с фигуристом Дмитрием Соловьевым судьям пришелся не очень по вкусу с технической точки зрения. Ксения и Дмитрий заработали 11.72 балла. А ведущему шоу Алексею Ягудину номер очень дальше понравился: «Это на мой взгляд ваш лучший номер. И вам очень идут эти образы».

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев

Фото: Максим Ли

Агата Муцениеце в нежно-голубом платье прямо с ледовой сцены позвонила своей маме. Чувственный номер под композицию Анжелики Варум «Мама» в паре с Александром Энбертом помогли участникам заработать наивысшую оценку в 12 баллов.

Агата Муцениеце и Александр Энберт

Агата Муцениеце и Александр Энберт

Фото: Максим Ли

Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников выступили под одну из самых красивых песен певицы Земфиры «Блюз» и, как и предыдущая пара, получили от судей 12 баллов.

Одним из самых впечатляющих номеров стало выступление Дани Милохина и Евгении Медведевой. Пара в образах из известного фильма «Человек паук» завершила свое зажигательное шоу поцелуем. Это стало неожиданностью для судей и зрителей проекта.

Даня Милохин и Евгения Медведева

Даня Милохин и Евгения Медведева

Фото: Максим Ли

«От этой пары ждешь глотка свежего воздуха, и они постоянно его дают», — отметил Максим Траньков.

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