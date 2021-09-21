Побрил налысо и называл «побочным продуктом»: Анфиса Чехова рассказала об отношениях с отцом

Зато когда дочь выросла и стала знаменитой, начал на всю страну осуждать ее за профессиональные достижения. Он не прекращал ходить на шоу российских телеканалов и рассказывал, как ему стыдно за деятельность дочери. А как-то даже назвал дочь «побочным продуктом» и признался, что не любит ее.

При этом сама Чехова отметила, что очень гордится своей популярной программой, в которой она была не только ведущей, но и автором. И добавила, как отец неоднократно просил у нее материальной помощи и даже судился за квартиру, на которую обещал никогда не претендовать.

Воспоминания из юности, связанные с папой, ведущая не смогла назвать счастливыми: «Папа очень авторитарный был человек, поэтому это было постоянное давление. А в детстве, когда у меня был нервный тик из-за его частых перемен настроения (мог начать кричать во время игры), после чего он решил побрить меня налысо», — с грустной улыбкой рассказала звезда.

И дополнила, что однажды папа не только прочитал ее личный дневник, но и высмеял его, написав рецензию на него: «И вот эта тупая девочка, у которой нет никаких интересов в жизни, кроме как съесть мороженое и обозвать учительницу. Вот это и есть моя дочь? Какой позор!», — написал мужчина, чем нанес тяжелую травму чувствам подрастающей девочки.