Победившая рак Донцова рассказала о возвращении болезни: «Меня охватил такой ужас»

Борьба с раком груди разделила жизнь Донцовой на «до» и «после». Первые симптомы стали заметны еще в 1997 году, но писательница не посчитала нужным обратиться к врачу. Болезнь прогрессировала, и Дарье становилось хуже. Приехав в больницу, женщина услышала, что жить ей осталось не больше трех месяцев.

Прогнозы не подтвердились. Донцова прошла 18 курсов химиотерапии и четыре сложные операции. В итоге ей удалось справиться с недугом и добиться ремиссии. С тех пор Донцова регулярно посещает врачей и тщательно следит за своим здоровьем.

В новом выпуске шоу «Секрет на миллион» писательница намекнула, что спустя долгие годы ее семья вновь столкнулась со страшным заболеванием. Раскрывать детали она отказалась. «Звоночек звякнул, а раз он звякнул, надо его проверить. Меня охватил такой ужас. Мы будем лечиться, вот мы и лечимся», — поделилась 69-летняя Донцова.