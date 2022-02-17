Победившая рак Донцова рассказала о возвращении болезни: «Меня охватил такой ужас»
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Фото: instagram/ dontsova_official
Борьба с раком груди разделила жизнь Донцовой на «до» и «после». Первые симптомы стали заметны еще в 1997 году, но писательница не посчитала нужным обратиться к врачу. Болезнь прогрессировала, и Дарье становилось хуже. Приехав в больницу, женщина услышала, что жить ей осталось не больше трех месяцев.
Прогнозы не подтвердились. Донцова прошла 18 курсов химиотерапии и четыре сложные операции. В итоге ей удалось справиться с недугом и добиться ремиссии. С тех пор Донцова регулярно посещает врачей и тщательно следит за своим здоровьем.
В новом выпуске шоу «Секрет на миллион» писательница намекнула, что спустя долгие годы ее семья вновь столкнулась со страшным заболеванием. Раскрывать детали она отказалась. «Звоночек звякнул, а раз он звякнул, надо его проверить. Меня охватил такой ужас. Мы будем лечиться, вот мы и лечимся», — поделилась 69-летняя Донцова.
Ведущая программы Лера Кудрявцева не смогла сдержать эмоций и заплакала после слов Дарьи. «Лерочка, все хорошо, мы живы», — успокоила ее Донцова.
Писательницу поддерживают члены семьи, а особенно муж. Напомним, что когда Донцова лечилась от онкологии, то именно супруг больше всех подбадривал ее и даже предложил писать книги, чтобы отвлечься. По словам Дарьи, муж пришел к ней в больницу и принес пачку листов с ручкой: «Пиши! Гони прочь депрессию». Именно лежа в больнице Донцова сочинила свой первый детектив.
Родные писательницы стойко выносят все известия, касающиеся ее здоровья. «У нас не принято дома впадать в истерику. Этот итальянский дворик немножко не наш стиль», — добавила звезда детективного жанра.
Донцова настроена решительно. У нее уже есть опыт победы над страшным недугом, и она хочет его повторить.
Фото и видео: Instagram