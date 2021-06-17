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Победительницу шоу «Пацанки» Татьяну Бурую избили в Москве

Инцидент произошел ночью в центре Москвы — неизвестная компания, состоящая из двух парней и одной девушки, поспорила с Татьяной, ее подругой и молодым человеком.

Об этом рассказала сама девушка изданию «Звездач». «Антона вырубили сразу. На меня налетела девка, сразу за волосы. Она просто села на меня, держит за волосы, а второй рукой выдирает мои наращенные волосы. После кто-то из ребят дал мне с ноги в шею — у меня салюты, фонтаны, и начали меня лежачую бить, мужики».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Бурая

Фото: @evillibront

Проходящие мимо люди не спешили помочь им и никак не отреагировали на инцидент.

Как предположила Татьяна, прохожие просто побоялись накачанных парней. После этого девушка вызвала скорую и полицию, но нападавшие уже уехали.

«У меня сотрясение, множественные ушибы мягких тканей, ссадины, синяки и со спиной, точно не могу сказать что. У моей подруги кровоизлияние в мозг и огромные шишки на голове».

Фото: Instagram Татьяны Бурой

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