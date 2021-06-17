Победительницу шоу «Пацанки» Татьяну Бурую избили в Москве
Об этом рассказала сама девушка изданию «Звездач». «Антона вырубили сразу. На меня налетела девка, сразу за волосы. Она просто села на меня, держит за волосы, а второй рукой выдирает мои наращенные волосы. После кто-то из ребят дал мне с ноги в шею — у меня салюты, фонтаны, и начали меня лежачую бить, мужики».
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Фото: @evillibront
Проходящие мимо люди не спешили помочь им и никак не отреагировали на инцидент.
Как предположила Татьяна, прохожие просто побоялись накачанных парней. После этого девушка вызвала скорую и полицию, но нападавшие уже уехали.
«У меня сотрясение, множественные ушибы мягких тканей, ссадины, синяки и со спиной, точно не могу сказать что. У моей подруги кровоизлияние в мозг и огромные шишки на голове».
Фото: Instagram Татьяны Бурой
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