Победительницу шоу «Пацанки» Татьяну Бурую избили в Москве

Как предположила Татьяна, прохожие просто побоялись накачанных парней. После этого девушка вызвала скорую и полицию, но нападавшие уже уехали.

«У меня сотрясение, множественные ушибы мягких тканей, ссадины, синяки и со спиной, точно не могу сказать что. У моей подруги кровоизлияние в мозг и огромные шишки на голове».