Состоялся финал одного из самых популярных музыкальных телепроектов нашей страны.

В финале «Новой Фабрики звезд» на сцену вышли шесть финалистов и исполнили сразу по два трека: композицию со звездами и песню из своего репертуара. Одним из самых ярких номеров оказалось выступление Гузель Хасановой и Ирины Дубцовой. Они исполнили хит «Люби меня долго».

В итоге именно Гузель стала победительницей. «Я хочу поблагодарить всех, кто за меня голосовал, и особенно мою маму и брата. Это наша с братом общая победа, мы оба шли к этому так долго, сложно даже представить. Я невероятно рада», — сказала она, получая награду.

В качестве призов победительнице достаются выступление на «Премии МУЗ-ТВ — 2018», съемка клипа и ротация в эфире МУЗ-ТВ, всесторонняя поддержка канала в течение года и поездка на премию Brit Awards 2018 в Лондон.

Почетное третье место заняли группа «Север-17» и Даня Данилевский, а серебро ушло к Никите Mastank'у.

Фото: instagram