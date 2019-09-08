Победительница телешоу «Голос» Дарья Антонюк, Катя Лель и другие звезды на pre-party фестиваля «Новая волна — 2019»

Одним из ключевых событий праздничного гала-ужина стала уникальная выставка, в рамках которой Оргкомитет «Новой волны» впервые представил коллекцию фотоснимков лауреатов и победителей конкурса за всю 18-летнюю историю его проведения, многие из которых сегодня являются востребованными артистами не только в России, но и за рубежом.

Также гости мероприятия стали свидетелями официального видеоприветствия одной из приглашенных мировых знаменитостей конкурса – британской поп-дивы Риты Оры, которая в этом году специально прилетит в Сочи, чтобы 29 августа выступить на церемонии закрытия «Новой волны 2019» в концертном зале NEW WAVE HALL. Завершилась юбилейная вечеринка выступлением артистов и праздничным фейерверком.