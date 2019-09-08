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Победительница телешоу «Голос» Дарья Антонюк, Катя Лель и другие звезды на pre-party фестиваля «Новая волна — 2019»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Дарья Антонюк

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
В честь 18-летия Международного конкурса в Country Club «Юдино Парк» состоялась официальная pre-party «Новой волны». В этот вечер, в преддверии церемонии открытия музыкального фестиваля в Сочи, в элитном загородном комплексе собрались звездные гости конкурса, артисты, финалисты и победители «Новой волны» разных лет.

Одним из ключевых событий праздничного гала-ужина стала уникальная выставка, в рамках которой Оргкомитет «Новой волны» впервые представил коллекцию фотоснимков лауреатов и победителей конкурса за всю 18-летнюю историю его проведения, многие из которых сегодня являются востребованными артистами не только в России, но и за рубежом.

Также гости мероприятия стали свидетелями официального видеоприветствия одной из приглашенных мировых знаменитостей конкурса – британской поп-дивы Риты Оры, которая в этом году специально прилетит в Сочи, чтобы 29 августа выступить на церемонии закрытия «Новой волны 2019» в концертном зале NEW WAVE HALL. Завершилась юбилейная вечеринка выступлением артистов и праздничным фейерверком.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

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