Победительница «Холостяка» Никулина рассказала, как живет и кого любит после разрыва с Глинниковым

Не так давно Екатерина Никулина, победительница 5-го сезона шоу «Холостяк», призналась, что рассталась с главным героем проекта Ильей Глинниковым. Тем не менее блондинка не скучает: она готовит к выходу дебютный музыкальный альбом и продолжает работать моделью.

Личную жизнь Екатерина предпочитает хранить в тайне, но о том, какие мужчины ей нравятся и какими она видит идеальные отношения, девушка все же рассказала в интервью порталу WMJ.ru.