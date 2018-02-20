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Победительница «Холостяка» Никулина рассказала, как живет и кого любит после разрыва с Глинниковым

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22-летняя Екатерина Никулина прославилась на всю страну после того, как завоевала сердце актера Ильи Глинникова в финале шоу «Холостяк». Девушка дала новое откровенное интервью.

Не так давно Екатерина Никулина, победительница 5-го сезона шоу «Холостяк», призналась, что рассталась с главным героем проекта Ильей Глинниковым. Тем не менее блондинка не скучает: она готовит к выходу дебютный музыкальный альбом и продолжает работать моделью.

Личную жизнь Екатерина предпочитает хранить в тайне, но о том, какие мужчины ей нравятся и какими она видит идеальные отношения, девушка все же рассказала в интервью порталу WMJ.ru.

Легкость бытия людского

Публикация от Ekaterina Nikulina (@catkate7)

«В данный момент я занимаюсь самореализацией и получаю наслаждение от жизни. Музыка для меня, к сожалению или к счастью, единственная любовь, которая приносит мне больше всего удовольствия. Но я надеюсь, что рано или поздно встречу свою любовь», — сообщила Никулина.

Красавица добавила, что считает эталоном отношений те, в которых мужчина и женщина полностью доверяют друг другу. Соответственно, ее привлекают парни, которые с первых же минут знакомства искренни и честны с ней. «Я за настоящие чувства и настоящих людей. Мужчина должен быть собой и ни в коем случае не притворяться кем-то другим», — заявила Екатерина. Возможно, в этом и заключается настоящая причина разрыва девушки с Ильей Глинниковым? Екатерина решила не комментировать этот вопрос.

Фото: Instagram

Гороскоп