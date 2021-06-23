Победительница «Холостяка» Катя Сафарова о дружбе на проекте и сходстве с бывшими Тимати
Победительница рассказала ведущей Лауре Джугелия в шоу FAMETIME TV, как общалась с другими девушками на проекте, отдыхала с мамой Тимати и его дочерью Алисой и почему она совсем не похожа на Алену Шишкову и Настю Решетову.
Екатерина призналась, что отлично поладила с другими участницами.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kat_safarova
«Я увидела Адель и у меня промелькнула мысль, что я хочу с ней дружить. Также в вначале проекта я хорошо сдружилась с Таней и Алисой, потому что мы были новенькими и жили в одной комнате. Конечно, когда уже начали развиваться отношения с Тимуром и у меня, и у Алисы, мы, соответственно, стали меньше общаться. Тем не менее, у меня всегда было к ней хорошее отношение: я всегда старалась ее поддержать. Но после нашего совместного свидания поменялось ее отношение ко мне. Но я не такой человек, который будет относиться к человеку так же плохо, как и он ко мне».
Прокомментировала Екатерина и бывших возлюбленных Тимати:
«Я знаю Алису и Симону, я с ней очень хорошо подружилась. Алена, мама Алисы, я думаю, что тоже хорошая девочка. Мне кажется, что Алена и Настя совершенно разные, ну и я, в том числе, другой человек. Не думаю, что мы чем-то похожи», – считает Екатерина.
Про Настю Решетову ее часто спрашивают, однако девушка отметила, что ей достаточно того, что она мать сына Тимура, и поэтому Екатерина ее уважает.
Один из самых частых вопросов, который задавали девушке – о знакомстве и дружбе с бразильским футболистом Неймаром. В Instagram девушки даже есть совместная фотография.
Сафарова призналась, что действительно знакома с ним, и рассказала, как так получилось.
«Я не знала, кто он такой, я ничего не знаю про футбол. Моя подруга дружила с его сводным братом. Мы с моей подругой решили полететь в Париж, и в какой-то момент ей пишет этот брат и приглашает нас на ужин к Неймару. Ну так мы и познакомились –он хороший парень, веселый, и мы сейчас в хороших отношениях».
Фото: Instagram Екатерины Сафаровой
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