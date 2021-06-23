Победительница «Холостяка» Катя Сафарова о дружбе на проекте и сходстве с бывшими Тимати

Про Настю Решетову ее часто спрашивают, однако девушка отметила, что ей достаточно того, что она мать сына Тимура, и поэтому Екатерина ее уважает.

Один из самых частых вопросов, который задавали девушке – о знакомстве и дружбе с бразильским футболистом Неймаром. В Instagram девушки даже есть совместная фотография.

Сафарова призналась, что действительно знакома с ним, и рассказала, как так получилось.

«Я не знала, кто он такой, я ничего не знаю про футбол. Моя подруга дружила с его сводным братом. Мы с моей подругой решили полететь в Париж, и в какой-то момент ей пишет этот брат и приглашает нас на ужин к Неймару. Ну так мы и познакомились –он хороший парень, веселый, и мы сейчас в хороших отношениях».