Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг заявила, что у нее нет и не было магических способностей

«О каких понятиях какой "красоты" можно говорить, если это общество вырожденцев и деградантов? Стандарты красоты, добра, чести и всего остального у имбецилов, явно абсолютно расходятся с нашими и совершенно извращены.(с) 1 я так выглядела всегда — это факт. 2 если кого-то не устраивает то, какая я на самом деле, как не устраивало всегда и всех, кто старался исказить меня всеми возможными и невозможными способами, то можете продолжать молиться на отрыжку говноканалов тв и их извращения. Это лишь некая сумма ваших несуществующих одинаковых мнений, которыми вы можете мять себя, у себя дома на кровати. Мне их сообщать необязательно, у меня пакетики кончились. 3 вас в принципе нет, так же как и нет ваших мозгов. Вы просто рябь на несуществующей воде. 4 все во что вы верите: "идеалы и стандарты красоты", "бог", "ценности", "мир" и т п и т п, это полное несуществующее гавно, тупые шаблоны и бред. Все что кидают вам поесть пресвятые СМИ, это корм для скота, гомогенная кашица, чтобы не жевать. 5 настоящую меня вы не знали никогда. И не узнаете. PS Я написала данный текст с полным пониманием того что это просто вброс в никуда ваших отсутствующих brains. Это ничего не изменит, это лишь констатация», — прокомментировала Джулия.

«Ваш мир подлежит стиранию — вы безнадежны заиньки! Знают они) Что еще вы знаете? Вы даже не знаете что происходит с точкой восхода знатоки. Верьте не верьте, но скоро вас форматнут», — предсказала она апокалипсис.

Фото: instagram, кадры из эфира шоу