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Группа ABBA впервые выпустит песню, записанную еще 43 года назад
Легендарный квартет ABBA, который распался в 1982 году, объявил о выходе песни. Трек Just A Notion будет доступен к прослушиванию 22 октября, а сама композиция была записана еще 43 года назад. О релизе рассказали сами участники группы на своей официальной странице в Instagram.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Picture-alliance
Песня должна была войти в альбом Voulez-Vous, но почему-то пластинку выпустили без нее.
ABBA — о возвращении на сцену
Впервые коллектив показал миру композицию лишь в 1999 году на альбоме трибьют-группы ABBA.
Новая пластинка шведских артистов спустя 40 лет выйдет уже 5 ноября этого года. Известно, что в нее войдут две композиции I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down. В последней рассказывается о дружбе участников и редком опыте записи альбома спустя несколько десятков лет.
Напомним, что группа ABBA стала победителем конкурса «Евровидение» в 1974 года. С этого начался ее мировой успех. До сих пор квартет считается одним из самых известных коллективов XX века.
Фото и видео: Picture-alliance, Global Look Press