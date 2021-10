Группа ABBA впервые выпустит песню, записанную еще 43 года назад

Впервые коллектив показал миру композицию лишь в 1999 году на альбоме трибьют-группы ABBA.

Новая пластинка шведских артистов спустя 40 лет выйдет уже 5 ноября этого года. Известно, что в нее войдут две композиции I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down. В последней рассказывается о дружбе участников и редком опыте записи альбома спустя несколько десятков лет.

Напомним, что группа ABBA стала победителем конкурса «Евровидение» в 1974 года. С этого начался ее мировой успех. До сих пор квартет считается одним из самых известных коллективов XX века.