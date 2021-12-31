Пелагея ликует: назван победитель 10 сезона шоу «Голос»

Победу одержал 32-летний Александр Волкодав, который в качестве своего наставника выбрал певицу Пелагею. Он набрал 53% голосов. Событие стало очень неожиданным для телезрителей, ведь большинство из них было уверено в том, что лидирующую позицию займет Алишер Каримов — который являлся подопечным Александра Градского. Однако вопреки ожиданиям, ему досталось третье место, а второе — участнику команды Димы Билана Ернару Садербаеву.

«Огромная благодарность моей самой лучшей наставнице Пелагее. Спасибо всем, кто голосовал, Россия, спасибо, что полюбила. Кыргызстанцы, спасибо что голосовали, я чувствовал вашу поддержку. Верьте в себя, мечты сбываются», — высказался Александр после оглашения результатов.

Помимо объявления победителя, в эфире «Голос» был еще один важный момент. Алишер Каримов исполнил музыкальную композицию Александра Градского «Как молоды мы были», а в это время на заднем плане, на большом проекторе ту же песню исполнял и сам маэстро. Его кресло, как и планировалась, до самой последней секунды эфира, оставалось пустым.