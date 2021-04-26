Победитель «Танцев» рассказал, куда потратит выигранные миллионы
Фото: @amechetnyi
31-летний участник команды Егора Дружинина, «Лучший танцор страны», а теперь еще и миллионер, признался, как потратит свои выигранные 6 миллионов рублей.
В отличие от своих предшественников, которые, как правило, открывали собственные танцевальные школы или становились бизнесменами, начиная собственные проекты.
Нынешний победитель Алексей Мечетный решил поступить иначе – выигранные средства он собирается потратить на погашение многочисленных долгов своей семьи.
«Я верил в себя до конца, как и моя семья верила. Как и все здесь! Победить? Да, конечно. А чего нет? Мы все хорошо танцуем. Мы же все искренние, все хотели победить», – признался Алексей журналистам Teleprogramma.
Сколько именно средств потребуется на погашение задолженностей, не уточняется.
Кроме того, победитель конкурса рассказал о хейте – после выхода шоу на него посыпалось много негатива.
«Мне какой-то комментатор написал, что я тупой, мол, не видел ранее поддержки родных, их кредитов, задолженностей. И я ему честно сказал: «Ну да, я правда этого не видел», — сказал Алексей.
Фото: Instagram
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