Победитель «Маски» певец Jony признался, почему до сих пор один

За музыкантом Jony числится несколько ярких хитов, а после шоу «Маска», где он стал победителем, поклонниц у него предостаточно. Однако сердце музыканта ни одна девушка пока не покорила – как признается сам Jony: «В вопросах любви я теоретик».

Музыкант стал героем «TikTok Шоу» на «Новом Радио» и рассказал о том, какой видит свою идеальную возлюбленную и отношения. Примером для него стали его собственные родители, прожившие в браке 32 года.