Победитель «Маски» певец Jony признался, почему до сих пор один
За музыкантом Jony числится несколько ярких хитов, а после шоу «Маска», где он стал победителем, поклонниц у него предостаточно. Однако сердце музыканта ни одна девушка пока не покорила – как признается сам Jony: «В вопросах любви я теоретик».
Музыкант стал героем «TikTok Шоу» на «Новом Радио» и рассказал о том, какой видит свою идеальную возлюбленную и отношения. Примером для него стали его собственные родители, прожившие в браке 32 года.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @jony.me
Именно такую жизнь хочет прожить и он сам. А вот к современным тенденциям в отношениях он относится скорее отрицательно, поэтому пока он все еще одинок.
В качестве примера он привел необычный роман Моргенштерна, где Дилара сама предложила ему пожениться. Позже рэпер, правда, исправился, и сам сделал ей предложение.
«Если бы девушка сама сделала предложение, это было бы странно. Но брак — это как минимум весело. Мы живем один раз, не обязательно делать все по правилам. Кто как воспитан, кто как чувствует жизнь», — прокомментировал это музыкант.
Сейчас он находится в поисках своей идеальной девушки, чтобы продемонстрировать ей любовь и романтику.
Фото: Instagram Jony
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