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Ставший папой победитель «Ледникового периода» назвал жену волшебницей

Артист, победивший на шоу «Ледниковый период», впервые стал папой. Он опубликовал трогательный снимок дочери Ульяны и обратился со словами любви к своей жене.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Федор Федотов и его жена Анастасия

Фото: Instagram @fed_fed23

26-летний Федотов признался, что считает супругу Настю великим человеком и восхищается ею. «Ты самый великий человек, человек великих дел, мыслей, идей, поступков. Я всегда знал это и убеждаюсь в этом каждый день. И я благодарю тебя, хотя благодарность эту ничем до конца выразить нельзя. Я люблю тебя, но хотел бы любить еще больше, если это возможно», — написал актер.

Федотов заявил, что гордится и преклоняется перед женой, учится у нее каждый день и считает ее волшебницей. «Птица, кошка, красавица, победительница, бесстрашная и прекрасная. Единственная», — Федор не скупился на похвалы. Артист выразил благодарность жене за дружбу и любовь, за силы и терпение, за доброту и «за самые чистые и самые небесные глаза на свете».

В свою очередь, супруга Федотова опубликовала в сториз своего Instagram-аккаунта фото мужа с дочкой.

Ставший папой победитель «Ледникового периода» назвал жену волшебницей

Фото: Instagram @Instagram @so_gribby

Федор Федотов известен широкому зрителю по сериалу «Шерлок в России», фильму «Серебряные коньки» и шоу «Ледниковый период». Федотов участвовал в восьмом сезоне шоу, выступал в паре с чемпионкой Татьяной Волосожар и стал победителем. Женился в мае прошлого года на сокурснице по Петербургской академии театрального искусства Анастасии Грибовой.

Фото: Global Look Press, Instagram Федора Федотова, Анастасии Федотовой

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