Ставший папой победитель «Ледникового периода» назвал жену волшебницей

Федотов заявил, что гордится и преклоняется перед женой, учится у нее каждый день и считает ее волшебницей. «Птица, кошка, красавица, победительница, бесстрашная и прекрасная. Единственная», — Федор не скупился на похвалы. Артист выразил благодарность жене за дружбу и любовь, за силы и терпение, за доброту и «за самые чистые и самые небесные глаза на свете».

В свою очередь, супруга Федотова опубликовала в сториз своего Instagram-аккаунта фото мужа с дочкой.