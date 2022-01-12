Ставший папой победитель «Ледникового периода» назвал жену волшебницей
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Фото: Instagram @fed_fed23
26-летний Федотов признался, что считает супругу Настю великим человеком и восхищается ею. «Ты самый великий человек, человек великих дел, мыслей, идей, поступков. Я всегда знал это и убеждаюсь в этом каждый день. И я благодарю тебя, хотя благодарность эту ничем до конца выразить нельзя. Я люблю тебя, но хотел бы любить еще больше, если это возможно», — написал актер.
Федотов заявил, что гордится и преклоняется перед женой, учится у нее каждый день и считает ее волшебницей. «Птица, кошка, красавица, победительница, бесстрашная и прекрасная. Единственная», — Федор не скупился на похвалы. Артист выразил благодарность жене за дружбу и любовь, за силы и терпение, за доброту и «за самые чистые и самые небесные глаза на свете».
В свою очередь, супруга Федотова опубликовала в сториз своего Instagram-аккаунта фото мужа с дочкой.
Фото: Instagram @Instagram @so_gribby
Федор Федотов известен широкому зрителю по сериалу «Шерлок в России», фильму «Серебряные коньки» и шоу «Ледниковый период». Федотов участвовал в восьмом сезоне шоу, выступал в паре с чемпионкой Татьяной Волосожар и стал победителем. Женился в мае прошлого года на сокурснице по Петербургской академии театрального искусства Анастасии Грибовой.
Фото: Global Look Press, Instagram Федора Федотова, Анастасии Федотовой