Победитель «Голос. Дети» назвал необычный способ, куда потратит призовой миллион
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Скриншот эфира шоу «Голос.Дети»
Владислав Тюкин, который был а команде Светланы Лободы и стал победителем 8 сезона конкурса, рассказал в беседе с изданием «Комсомольская правда-Петербург», куда потратит миллион.
По словам Владислава, участие в конкурсе не слишком повлияло на его жизнь — разве что немного пропустил уроки.
А вот само участие в конкурсе для него было большим достижением — ранее он уже пробовал попасть на проект, но ему не повезло.
«Я приходил на проект "Голос. Дети", начиная с 6-ого сезона. Два года подряд ко мне никто не поворачивался. Очень из-за этого расстраивался. На слепых прослушивания много участников, в эфир попадает буквально несколько ребят, к которым не повернулись наставники. Повезло, что меня не показывали оба раза. По правилам проекта, я бы не смог участвовать в следующем сезоне».
Он отметил, что нашел общий язык с Лободой — даже образ ему подбирала наставница.
«Здорово, мне очень понравилось. Хорошо работать, когда и наставник, и ученик понимают друг друга с полуслова. Например, Светлана Сергеевна только начинает говорить, а я уже понимаю, что она хочет. Она невероятный человек, космический. В основном мы работали с ней дистанционно. Поскольку она заболела коронавирусом, мы с другим преподавателем Анастасией Чеважевской записывали видео, отправляли Светлане Сергеевне, а она уже исправляла, корректировала. Общались по скайпу. Когда были репетиции на сцене, то мы встречались. И песни, которые я исполнял, выбирала Светлана Сергеевна. Они мне все нравились», — признался он.
Останавливаться на достигнутом мальчик не собирается — планирует делать музыкальную карьеру и очень хочет попасть на «Евровидение».
А планы на призовой миллион у него оказались более чем взрослые.
«Его еще пока не вручили. Я инвестор, поэтому хочу купить на эти деньги акции. Впереди еще поступление в университет».
Фото: скриншот эфира
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