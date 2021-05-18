Победитель «Голос. Дети» назвал необычный способ, куда потратит призовой миллион

Владислав Тюкин, который был а команде Светланы Лободы и стал победителем 8 сезона конкурса, рассказал в беседе с изданием «Комсомольская правда-Петербург», куда потратит миллион.

По словам Владислава, участие в конкурсе не слишком повлияло на его жизнь — разве что немного пропустил уроки.

А вот само участие в конкурсе для него было большим достижением — ранее он уже пробовал попасть на проект, но ему не повезло.

«Я приходил на проект "Голос. Дети", начиная с 6-ого сезона. Два года подряд ко мне никто не поворачивался. Очень из-за этого расстраивался. На слепых прослушивания много участников, в эфир попадает буквально несколько ребят, к которым не повернулись наставники. Повезло, что меня не показывали оба раза. По правилам проекта, я бы не смог участвовать в следующем сезоне».