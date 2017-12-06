Певец, занявший первое место на международном песенном конкурсе, сейчас находится в клинике.

Врачи-кардиологи клиники Санта-Крус в Лиссабоне сообщили, что операция по пересадке сердца певца Сальвадора Собрала прошла успешно и сейчас он чувствует себя хорошо, передает португальская телерадиокомпания RTP. Теперь Сальвадору предстоит длительная и сложная реабилитация. К счастью, по оценкам медиков, музыкант сможет вести полноценную жизнь.

Выступавший за Португалию музыкант с пороком сердца Сальвадор Собрал победил на песенном конкурсе «Евровидения-2017» в Киеве в мае. Певец исполнил песню на португальском языке Amar Pelos Dois («Любви хватит на двоих»). В сентябре он попал в реанимацию. Тогда певец отменил все концерты и объявил об уходе со сцены из-за проблем с сердцем. Надеемся, что после успешной операции Сальвадор Собрал сможет вернуться на сцену, и желаем ему скорейшего выздоровления.

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