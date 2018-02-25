«Победа Красной машины»: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Я хочу стать тысячным, а надеюсь, и миллионным поздравлением наших атлетов из России!!! Мы Вами гордимся и, слава Богу, что некоторых глупых депутатов и чиновников, которые говорили о наших спортсменках, как о изменниках Родины, не поддержал наш Президент! А наши воины доказали , что именно-то они и есть герои, которые сражались за свою Страну , причём не только в эти дни на Олимпиаде, а Всю свою жизнь! Именно они терпели лишения, через боль, слезы и травмы доказали свою преданность и силу непобедимого русского духа! 💪🏻 Спасибо Вам за радость, которую испытывает сейчас вся страна! И спасибо за то, что Вы наглядно показали, что без России - без самой большой страны на планете Земля, невозможно ничего!!! Нас можно наказывать санкциями, лишать флага и гимна, но остальной мир теряет не меньше нашего, если не больше! Он теряет здравый смысл, честную конкуренцию и эмоции, которыми мы все и живём! Россия вперёд, а гимн мы поем всей страной и споём ещё много много раз!!!» — написала актриса Мария Кожевникова.

«Это счастье!!🔥 Спасибо, мужики!» — написал Алексей Чадов, которому повезло исполнить роль хоккеиста Ильи Ковальчука в фильме «Чемпионы». Был краток и Данила Козловский, сыгравший в фильма «Легенда №17» звезду советского и мирового хоккея Валерия Харламова: «Вы лучшая в мире команда!». Олег Газманов опубликовал фрагмент клипа на собственную песню, ставшую саундтреком к «Легенде №17».