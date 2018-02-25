«Победа Красной машины»: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
«Я хочу стать тысячным, а надеюсь, и миллионным поздравлением наших атлетов из России!!! Мы Вами гордимся и, слава Богу, что некоторых глупых депутатов и чиновников, которые говорили о наших спортсменках, как о изменниках Родины, не поддержал наш Президент! А наши воины доказали , что именно-то они и есть герои, которые сражались за свою Страну , причём не только в эти дни на Олимпиаде, а Всю свою жизнь! Именно они терпели лишения, через боль, слезы и травмы доказали свою преданность и силу непобедимого русского духа! 💪🏻 Спасибо Вам за радость, которую испытывает сейчас вся страна! И спасибо за то, что Вы наглядно показали, что без России - без самой большой страны на планете Земля, невозможно ничего!!! Нас можно наказывать санкциями, лишать флага и гимна, но остальной мир теряет не меньше нашего, если не больше! Он теряет здравый смысл, честную конкуренцию и эмоции, которыми мы все и живём! Россия вперёд, а гимн мы поем всей страной и споём ещё много много раз!!!» — написала актриса Мария Кожевникова.
«Это счастье!!🔥 Спасибо, мужики!» — написал Алексей Чадов, которому повезло исполнить роль хоккеиста Ильи Ковальчука в фильме «Чемпионы». Был краток и Данила Козловский, сыгравший в фильма «Легенда №17» звезду советского и мирового хоккея Валерия Харламова: «Вы лучшая в мире команда!». Олег Газманов опубликовал фрагмент клипа на собственную песню, ставшую саундтреком к «Легенде №17».
Александр Овечкин, играющий в НХЛ за команду «Вашингтон Кэпиталз», также поздравил своих коллег по сборной России: «Мужики!!!Болели переживали!!красавцы!Принесли победу стране золото!!!!молодцы!!!!».
Катя Лель встретила новость о победе наших в самолете: «Ура!!! В небе , в полёте командир нам сообщил о нашей Победе!!! Счастье и гордость за наших ребят переполняют!!! С победой, наши герои!!!».
Александр Ревва, также узнавший об олимпийском золоте наших хоккеистов в небе, подошел к поздравлению со свойственным ему креативом.
«Вот это ПОБЕДА!!! Молодцы мужики!💪🏽 Спасибо Вам!!! Россия 🇷🇺 чемпион!🥇🏒🥅 Красная машина🤛❤️❤️❤️ Как же мы ждали этой победы!» — не осталась в стороне Татьяна Навка, двенадцать лет назад ставшая олимпийской чемпионкой в фигурном катании и не понаслышке знающая, какой ценой достается заветное олимпийское золото. Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева поздравила ребят с заслуженной победой: «Боже, какие же вы молодцы!!! Браво! Блестящая игра! Смотрели не отрываясь! Олимпийские чемпионы! Герои! УРА! Заслуженно и долгожданно! 🍾🍾🍾🎉🎉🎉🎊🎊🎊Молодцы! Поздравляю!!!».
Теплые слова написала актриса Дарья Повереннова: «Спасибо за это ЗОЛОТО, #краснаямашина #redmachine! (Нервы, конечно, сдавали капитально!)) Это отличный восклицательный знак в конце такой, мягко говоря, сложной Олимпиады!». «Чемпионы 🔝 Лучшие 💣 спасибо за победу 🙏🏻 нас ничем и никем не сломить 💪🏻 Россия мы с тобой», — подписала фотографию хоккеистов Ольга Бузова.
Полина Гагарина отметила, что это утро стало очень добрым: «Какое Доброе утро! ☀️Спасибо, ребята💪🏼 гордимся! Первые! Так и должно быть!🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇». Певица Натали посвятила нашим хоккеистам строчку из своей песни: «Поздравляю нас всех!!!!👍🏻👍🏻👍🏻💋💋💋 А ты такой красивый с бородой😂!!!#краснаямашина #redmachine #Россия #Шайба #Хоккей #OAR #Russia», а Наталья Ионова назвала победу фантастической: «Спасибо, ребята, за эту победу ! Это было из области фантастики!!! ❤».
Сергей Шнуров выложил видео, как хоккеисты начали отмечать свою победу в Олимпиаде.
Четырехкратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объяснил, для чего нашим спортсменам было ехать на Олимпиаду в Пхенчхан: «Эту победу мы ждали 26 лет!Теперь хоть у кого-то есть вопросы зачем надо было всё таки ехать на эту Олимпиаду?Ребята наши-Олимпийские Чемпионы!Сбылась мечта их жизни и мечта каждого из нас!Ура💪🏻💪🏻💪🏻». Дима Билан также написал слова гордости за соотечественников: «Испытываю невероятную гордость , как и вся наша необъятная! Что российский человек, не смотря на запреты, сплочается в самых сложных моментах жизни и побеждает- такой характер 💪🏽!!! Убеждаюсь в очередной раз, что многонациональная #Россия - парадоксальная страна, которая доказывает свою победу ВОПРЕКИ!!! Как же важно это сейчас!!!!!!!! Молодцы, чемпионы!!!».
Солидарна с ними и солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина: «Именно в такие моменты осознаешь, что все споры о том, ехать с флагом или без флага, а может вообще не ехать - абсолютно бессмысленны. Горжусь нашими мужчинами и горжусь своей страной. Лучшие из лучших 🙏🏻». «Учитывая все внешние обстоятельства - это больше чем просто победа на Олимпиаде !!! Я очень рад и горд за нашу сборную !!! Ребят, СПАСИБО вам за победу», — поделился своими эмоциями рэпер Тимати.
Во дворе дома, где живет актриса Яна Поплавская, все тоже обсуждали хоккей: «Вышла во двор гулять с собакой ! Двор ликует, разговоры только о матче и нашей победе! Мужики как дети смеются , рассказывают друг другу свои впечатления , курят и орут «Урааааааа!» Я давно такого не помню! Урааааааааааа! С ПОБЕДОЙ!!!!#красныепрекрасные #красные». Для телеведущего и актера Александра Олешко удивительным стало то, что в его доме тонкие стены и много людей. Тина Канделаки также смотрела матч вместе со своими соседями по дому: «У меня сегодня утром не спал весь дом в десятки этажей! Я слышала всех соседей. Когда сосед снизу и сосед справа одновременно орали «гоооооооооооол» при счете 3:3 и выходе на овертайм, я поняла, что все наши баталии «ехать без флага или не ехать» - полная ерунда. Олимпийская победа - это навсегда!».
Певец Александр Буйнов поделился оригинальным фотоколлажем.
Восхищенный актер Игорь Верник не поскупился на восклицательные знаки: «Урааааааааа!!!!!!!! Какой финал!!!!! Мы Олимпийские Чемпионы!!!!! Как долго мы ждали этого!!!!! И как грандиозно, что это случилось сейчас!!!!!!!! Парни, мы гордимся вами!!!!!!!!».
Николай Басков в двух предложениях описал исход победного матча: «Мы - олимпийские чемпионы!!! Олимпиада-2018! НАШИ обыграли сборную Германии со счетом 4:3! Дубль на счету Никиты Гусева, шайбы на счету Славы Войнова и (победная!) у Кирилла Капризова! Ура!».
Радиоведущая Алла Довлатова поделилась трогательным фотоколлажем с участием сборной команды СНГ, взявшей олимпийское золото в далеком 1992 году, и нынешними чемпионами: «Спасибо всем, кто поддержал решение нашей сборной отстоять честь нашей страны на этой Олимпиаде! Спасибо всем, кто верил в Победу наших хоккеистов🥇!Так приятно, что наши ребята победили! Мы так давно не были Олимпийскими Чемпионами! В последний раз это было в 1992 году в Альбервиле. И тогда это была сборная без страны, без флага и без гимна❗️Ребятам играли олимпийский гимн, а они пели Гимн СССР. Подумать только, все повторилось через 26 лет❗️Сегодня наша сборная приняла эстафету у Олимпийских Чемпионов 1992 года! Молодцы!!!».
Ура!!! Россия 🇷🇺 Виват! Наши хоккеисты под командованием Олега Знарка стали Олимпийскими Чемпионами! Боже мой! Весь Овертайм со слезами 🙈 и с корвалолом... такое нервное напряжение!!! И вот она! Долгожданная Победа! Мы ждали этого 26 лет! Спасибо наших хоккеистам! Спасибо нашему тренерскому штабу! Спасибо Федерации Хоккея России! Спасибо Рене Фазелу! Спасибо нашему Президенту! Спасибо всем кто болел за нашу сборную и верил в неё! А тем, кто выступали против участия в Олимпиаде - Большая и жирная ФИГА с маслом и с Чёрной икрой (как Вы привыкли)😝 ! Выкусите, Господа! Мы взяли Главное Золото Олимпиады!!! Красная Машина вернулась! Ура!!! #ХоккейРоссии #россиявмоемсердце #краснаямашина #RussiaHockey @russiahockey @hockeyrussiateam
Ирина Аллегрова поделилась видео-нарезкой с различных матчей наших хоккеистов под песню «Шайбу, шайбу» в собственном исполнении.
Сегодня сборная России по хоккею в упорной борьбе со сборной Германии взяла золото Олимпиады в Пхенчхане! Поздравляем ребят с победой, с победой силы, стойкости и духа, мастерства и профессионализма! Мы вами гордимся! Ура! Смотреть видео полностью: https://www.youtube.com/watch?v=Ud2M4KwX218 #аллегрова #иринааллегрова #allegrova #irinaallegrova #хоккей #олимпийскиеигры2018 #олимпийскиеигры #хоккей2018 #олимпийскиечемпионы #россия #впередроссия #russia #hockey #olimpicgames #olimpicgames2018 #chempions #победа #золото #winners #goldmedal #золотаямедаль #sport #спорт #краснаямашина #redmachine #pyeongchang2018 #instagram
Елена Ваенга воспользовалась графическими редакторами,а Никита Джигурда выразил свои эмоции стихами: «Олимпийское золото в хоккее заслуженно взяли наши ребята. Даже только ради этого стоило лететь на Игры в Корею и терпеть оскорбления многократно. Главное, чтобы мельдоний не нарыли у сборной России, обрезав ей крылья!».
«Когда ты муж хоккеистки , ты воспринимаешь победу нашей команды на Олимпийских играх, со слезами на глазах!!! Ураааааа!!!!», — Стас Костюшкин поделился фотографией любимой супруги Юлии в хоккейной форме. А Ирина Дубцова была максимально лаконична: «Флаг не важен - это НАШИ !!!!!!!».
Денис Клявер весьма поэтично описал свои впечатления от игры: «Финальная игра,будто гениально срежиссированный сюжет из нового блокбастера!Напряжение в каждом моменте и до последней секунды!И в конце такой нужный и ожидаемый миллионами болельщиков хэппи энд!!!!Дааа!👏👏👏Россия чемпион олимпийских игр по хоккею🏒🥇🇷🇺!!!Впервые за 26 лет!Спасибо ребята за этот бой и за это бесценное золото,особенно на этой олимпиаде💪👊🇷🇺!!! ГОРДОСТЬ! #краснаямашина #россиячемпион».
Яна Рудковская в своем поздравлении рассказала о достижениях хоккеистов нашей сборной.
Ура!Ребята!Спасибо за победу! Это было так круто! Гордимся нашими чемпионами! Никита Гусев стал лучшим бомбардиром Олимпийских Игр! Илья Ковальчук признан MVP Олимпийских игр !Павел Дацюк в 39 лет стал 29 членом “Тройного золотого клуба»-которые в своей карьере выиграл кубок Стенли , Олимпиаду и Чемпионат Мира ! И Первым в 21 веке !Легенда !Наш капитан сборной ! Вот так вот ! Нереальное утро !Болела вся страна и наша хоккейная сборная Олимпийские Чемпионы!Нас лишили наших лидеров , нашего флага , но наши ребята показали волю и характер ,а теперь МОК могут закрывать эту Олимпиаду, наша сборная -Герои вписанные в историю навсегда 🥇💪🏻💪🏻💪🏻 #redmashine
Шоумен и актер Михаил Галустян болел за наших ребят в майке нападающего и капитана сборной Павла Дацюка.
Телеведущая Арина Шарапова поделилась видео из Русского дома в Олимпийской деревне в Пхенчхане.
Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям наших олимпийцев!