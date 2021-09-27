Покидает или нет: что известно об уходе Александра Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры

В свою очередь директор Театра сатиры Мамед Агаев не подтвердил информацию о том, что Ширвиндт покидает свой пост: «Я не в курсе этого. Он уже полтора года собирается уходить, он это не скрывает, он плохо чувствует себя. Но у меня информации нет, что он уходит сегодня. Я каждый день с ним общаюсь, мне этого он не сказал. Может, это он кому-то сказал, но мне — нет. Буду уточнять», — сказал он изданию Life.

Народная артистка России Зоя Зелинская во время беседы с корреспондентом «Вечерней Москвы» тоже поделилась своим взглядом на ситуацию: «Он не сообщал официально перед труппой о том, что уходит, я даже не знала, что он сделал официальное заявление в СМИ. Конечно, его уход связан с болезнью, которую он не озвучивает», — сказала она.

Зоя Зелинская отметила, что много лет проработала с Александром Ширвиндтом и если он действительно покинет пост, найти замену ему будет очень тяжело: «Уход руководителя, особенного такого — самая большая проблема для театра, труппы и даже для зрителя. Не представляю, кто его может заменить», — подвела итог актриса.

Напомним, что 87-летний Ширвиндт руководит Московским театром сатиры с 2000 года, а до этого 30 лет служил в нем как актер.