По стопам Волочковой: Ольга Бузова опубликовала фотографию из бани
Ольга Бузова наступает на пятки Анастасии Волочковой. В блоге 31-летней телеведущей появился снимок из бани. Ольга позирует в миниатюрном красном бикини, а подпись под фото гласит: «Лучшее завершение вечера и насыщенных дней в Сочи — это банька».
Стоит отметить, что дни и вечера для Ольги действительно выдались насыщенными. Во время вечеринки в рамках «Новой волны» телеведущая впервые исполнила свою новую песню «Хит-парад». Более того, в блоге скандально известная звезда светской хроники призналась, что пела для Филиппа Киркорова.
Филипп, вчера пела для тебя ❤️ @fkirkorov & @buzova86 👑& 👸🏻
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
В свою очередь, певец «отчитался» в Instagram о первом дне конкурса, отметив выступление Ольги. «Ну, и, конечно, вишенкой на торте стала главная звезда вчерашнего вечера @buzova86 !👑👍», — подписал совместный снимок Филипп.
Теперь ждем от Ольги Бузовой фотографий в шпагате!
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram