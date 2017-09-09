Поющая телеведущая развлекается в Сочи

Ольга Бузова наступает на пятки Анастасии Волочковой. В блоге 31-летней телеведущей появился снимок из бани. Ольга позирует в миниатюрном красном бикини, а подпись под фото гласит: «Лучшее завершение вечера и насыщенных дней в Сочи — это банька».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 9 2017 в 2:28 PDT

Стоит отметить, что дни и вечера для Ольги действительно выдались насыщенными. Во время вечеринки в рамках «Новой волны» телеведущая впервые исполнила свою новую песню «Хит-парад». Более того, в блоге скандально известная звезда светской хроники призналась, что пела для Филиппа Киркорова.

Филипп, вчера пела для тебя ❤️ @fkirkorov & @buzova86 👑& 👸🏻 Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 9 2017 в 3:33 PDT

В свою очередь, певец «отчитался» в Instagram о первом дне конкурса, отметив выступление Ольги. «Ну, и, конечно, вишенкой на торте стала главная звезда вчерашнего вечера @buzova86 !👑👍», — подписал совместный снимок Филипп.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Сен 9 2017 в 8:40 PDT

Теперь ждем от Ольги Бузовой фотографий в шпагате!

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)