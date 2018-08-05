По стопам Волочковой: Ксения Собчак села на шпагат на яхте

По иронии судьбы, асану, которую выполняет Ксения, сравнили с многочисленными шпагатами Анастасии Волочковой: «Умничка!!! Волочкова отдыхает!!!», «Лучше, чем Волочкова», «Последователь Волочковой.😆 Сейчас все начнут шпагаты выкладывать», «Шпагат шикарный, тем более не профессионала...УМОЧКА...», «Класс! Молодчина Ксюша!», «Словно чайка у моря!», «Сколько жизни в этом фото!!! Ксюша прекрасна!!!», «Волочкова посмотри, не ты одна шпагат умеешь делать», «Эх, ничему вас Волочкова не научила. Ведь все время повторяет - тяните носочки...», «Море, яхта, девушка и шпагат. Нет только вульгарности 👍», «Круто! Не все лавры Волочковой», «Волочкова нервно закурила👍🏻 конкуренты, понимаете ли…».

Напомним, не так давно СМИ обсуждали вторую беременность 35-летней Ксении Собчак. Однако телеведущая признала, что набрала лишний вес, и поделилась с подписчиками своими правилами похудения.