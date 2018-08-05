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По стопам Волочковой: Ксения Собчак села на шпагат на яхте

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ксении Собчак

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Медиадива поделилась необычным снимком.

Ксения Собчак в компании мужа — актера Максима Виторгана — и сына Платона отправилась в отпуск на Сардинию. Изредка звезда светской хроники публикует фотографии, сделанные на итальянском острове, и рассказывает о своем времяпровождении. «Вообще, идеальный день отдыха это секс, йога, массаж , паста «Норма», хорошая книжка и объятия сына, и ужин с любимыми друзьями!», — на днях призналась Ксения подписчикам Instagram. А сегодня главный редактор журнала L’Officiel показала, как занимается йогой на борту белоснежной яхты.

По иронии судьбы, асану, которую выполняет Ксения, сравнили с многочисленными шпагатами Анастасии Волочковой: «Умничка!!! Волочкова отдыхает!!!», «Лучше, чем Волочкова», «Последователь Волочковой.😆 Сейчас все начнут шпагаты выкладывать», «Шпагат шикарный, тем более не профессионала...УМОЧКА...», «Класс! Молодчина Ксюша!», «Словно чайка у моря!», «Сколько жизни в этом фото!!! Ксюша прекрасна!!!», «Волочкова посмотри, не ты одна шпагат умеешь делать», «Эх, ничему вас Волочкова не научила. Ведь все время повторяет - тяните носочки...», «Море, яхта, девушка и шпагат. Нет только вульгарности 👍», «Круто! Не все лавры Волочковой», «Волочкова нервно закурила👍🏻 конкуренты, понимаете ли…».

Напомним, не так давно СМИ обсуждали вторую беременность 35-летней Ксении Собчак. Однако телеведущая признала, что набрала лишний вес, и поделилась с подписчиками своими правилами похудения.

Фото: instagram

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