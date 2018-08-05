По стопам Волочковой: Ксения Собчак села на шпагат на яхте

Ксения Собчак в компании мужа — актера Максима Виторгана — и сына Платона отправилась в отпуск на Сардинию. Изредка звезда светской хроники публикует фотографии, сделанные на итальянском острове, и рассказывает о своем времяпровождении. «Вообще, идеальный день отдыха это секс, йога, массаж , паста «Норма», хорошая книжка и объятия сына, и ужин с любимыми друзьями!», — на днях призналась Ксения подписчикам Instagram. А сегодня главный редактор журнала L’Officiel показала, как занимается йогой на борту белоснежной яхты.
Хануман -древнеиндийский Бог Обезьян. Хануманасана призвана напоминать человеку о «могущественном прыжке», осуществимом лишь при наличии таких качеств, как любовь и преданность. Выполняя асану, постарайтесь не концентрировать внимание на возникающих болевых ощущениях , а думать только о благородной цели ,ради которой вы подвергаете себя физическому страданию. Со временем боль становится приятной ,теплой и пульсирующей. В этот момент совершайте мысленно свой прыжок через время и пространство в пустоту,наполенную только вашей любовью Wearing @ruban_fashion ❤️
По иронии судьбы, асану, которую выполняет Ксения, сравнили с многочисленными шпагатами Анастасии Волочковой: «Умничка!!! Волочкова отдыхает!!!», «Лучше, чем Волочкова», «Последователь Волочковой.😆 Сейчас все начнут шпагаты выкладывать», «Шпагат шикарный, тем более не профессионала...УМОЧКА...», «Класс! Молодчина Ксюша!», «Словно чайка у моря!», «Сколько жизни в этом фото!!! Ксюша прекрасна!!!», «Волочкова посмотри, не ты одна шпагат умеешь делать», «Эх, ничему вас Волочкова не научила. Ведь все время повторяет - тяните носочки...», «Море, яхта, девушка и шпагат. Нет только вульгарности 👍», «Круто! Не все лавры Волочковой», «Волочкова нервно закурила👍🏻 конкуренты, понимаете ли…».
Напомним, не так давно СМИ обсуждали вторую беременность 35-летней Ксении Собчак. Однако телеведущая признала, что набрала лишний вес, и поделилась с подписчиками своими правилами похудения.
Фото: instagram