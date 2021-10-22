По стопам старшей: сестра Бритни Спирс выступила против отца-тирана
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @jamielynnspears/Instagram
Звезда рассказала, что отец пришел в ужас, когда узнал о ее первой беременности. На тот момент Джейми было 16 лет, и она только начинала строить карьеру в тени известной на весь мир сестры. Джейми Спирс был уверен, что ребенок испортит блестящее будущее дочери и вынуждал ее сделать аборт.
«Родители пришли в мою комнату, пытались убедить меня, что иметь ребенка в этом возрасте — это ужасная идея. Они говорили: "Ты не знаешь, что делаешь, это убьет твою карьеру. Есть таблетки, которые ты можешь выпить, мы поможем решить эту проблему», — вспоминает Джейми Линн.
16-летняя девушка смогла противостоять давлению отца и оставила ребенка. Но Джейми отмечает, что те времена были для нее сущим кошмаром. Папа забрал у нее телефон, не позволял общаться с подругами и даже с сестрой. Менеджмент решил, что Бритни лучше вообще не знать об этой ситуации.
Поняв, что его дочь не собирается идти на уступки и прерывать беременность, Джейми Спирс решил вопрос по-другому — он продал эксклюзивные фото новорожденной внучки журналу OK! за 1 миллион долларов.
Сегодня дочери Джейми Мэдди 13 лет. Она родилась в 2008 году от бывшего бойфренда Кейси Олдриджа. В 2014 сестра Бритни вышла замуж за Джейми Уотсона и подарила ему дочь Айви.
Фото и видео: Instagram, Picture-alliance