passion.ru
1 мин.

По стопам старшей: младшая сестра Кейт Мосс призналась в зависимости

24-летняя сестра одной из самых популярных топ-моделей мира Кейт Мосс — Лотти находится в лечебнице. Девушка призналась, что не может самостоятельно справиться с зависимостью.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Кейт Мосс с сестрой Лотти

Фото: Getty Images

О своей зависимости от запрещенных веществ Лотти сообщила всему миру на своей личной странице в TikTok. Модель опубликовала ролик, где танцует под саундтрек одного из самых популярных среди современной молодежи сериала «Эйфория», в котором в красках показана жизнь подростков, зависимых от употребления наркотических веществ, а также борьбе с ними. В видео Мосс и призналась, что в данный момент проходит курс лечения в специализированном центре.

«Когда все романтизируют наркотики, а ты реально оказалась в рехабе», — гласит подпись на ролике с Лотти.

Лотти Мосс призналась в зависимости

Девушка поделилась с подписчиками личным рекордом — она находится в трезвом состоянии уже 18 дней и планирует держаться.

Лотти Мосс является блогером и моделью, а также знаменита своей родственной связью с британской звездой подиумов Кейт Мосс. 48-летняя манекенщица помимо своей блестящей карьеры в 90-х, известна также своим разгульным образом жизни. В начале нулевых Кейт потеряла множество рекламных контрактов из-за публикации фотографий, на которых видно, что она употребляет наркотики. С моделью отказывались сотрудничать дизайнеры и фотографы, и только спустя несколько лет она смогла вернуться в индустрию.

Фото: Instagram, Getty Images

Новости партнеров
О чем говорят