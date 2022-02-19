По стопам старшей: младшая сестра Кейт Мосс призналась в зависимости
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
О своей зависимости от запрещенных веществ Лотти сообщила всему миру на своей личной странице в TikTok. Модель опубликовала ролик, где танцует под саундтрек одного из самых популярных среди современной молодежи сериала «Эйфория», в котором в красках показана жизнь подростков, зависимых от употребления наркотических веществ, а также борьбе с ними. В видео Мосс и призналась, что в данный момент проходит курс лечения в специализированном центре.
«Когда все романтизируют наркотики, а ты реально оказалась в рехабе», — гласит подпись на ролике с Лотти.
Лотти Мосс призналась в зависимости
Девушка поделилась с подписчиками личным рекордом — она находится в трезвом состоянии уже 18 дней и планирует держаться.
Лотти Мосс является блогером и моделью, а также знаменита своей родственной связью с британской звездой подиумов Кейт Мосс. 48-летняя манекенщица помимо своей блестящей карьеры в 90-х, известна также своим разгульным образом жизни. В начале нулевых Кейт потеряла множество рекламных контрактов из-за публикации фотографий, на которых видно, что она употребляет наркотики. С моделью отказывались сотрудничать дизайнеры и фотографы, и только спустя несколько лет она смогла вернуться в индустрию.
Фото: Instagram, Getty Images