По стопам старшей: младшая сестра Кейт Мосс призналась в зависимости

О своей зависимости от запрещенных веществ Лотти сообщила всему миру на своей личной странице в TikTok. Модель опубликовала ролик, где танцует под саундтрек одного из самых популярных среди современной молодежи сериала «Эйфория», в котором в красках показана жизнь подростков, зависимых от употребления наркотических веществ, а также борьбе с ними. В видео Мосс и призналась, что в данный момент проходит курс лечения в специализированном центре.

«Когда все романтизируют наркотики, а ты реально оказалась в рехабе», — гласит подпись на ролике с Лотти.