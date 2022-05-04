По стопам Собчак и Урганта: Пугачева с Галкиным готовят замок к продаже

Отъезд знаменитой пары в Израиль обрастает все новыми подробностями. Как оказалось, содержание замка в деревне Грязь Одинцовского района обходится звездной чете в немалую сумму, поэтому они решили найти кого-то, кому смогут доверить элитную недвижимость. Информацию о продаже дома подтвердила ведущая шоу «Алена, блин». По ее словам, несмотря на то что Пугачева с Галкиным пока не комментируют предстоящую сделку, замок стоимостью около семьсот миллионов рублей уже активно готовят к продаже.

В особняке звездной пары, помимо всего прочего, есть впечатляющих размеров бассейн и даже летний кинотеатр. Ведущая Алена Жигалова уверяет, что выставлять этот объект на сайты объявлений не имеет смысла, потому что там вряд ли можно встретить настоящего ценителя. На данный момент супруги снимают в Израиле шикарную виллу, и продажа недвижимости в Подмосковье позволит им вольготно себя чувствовать там в течение нескольких лет.

Напомним, что ранее от своей недвижимости в Москве и Подмосковье поспешили избавиться Ксения Собчак, Иван Ургант и другие знаменитости.