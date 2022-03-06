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По стопам родителей: Сын Прилучного и Муцениеце сыграл в кино

Павел Прилучный и Агата Муцениеце поженились летом 2011 года. В семье родились сын Тимофей и дочь Мия. Однако в феврале 2020 года пара объявила о разводе. Расставание было громким и происходило на глазах маленьких детей. После развода пары их двое детей, дочь Мия и сын Тимофей, остались жить с матерью.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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В 2007 году Агата дебютировала в эпизоде сериала «След»

Фото: https://www.instagram.com/agataagata/

Недавно Агата Муцениеце поделилась на своей страничке в Instagram тизером предстоящего фильма, в котором участвует ее сын. Похоже Тимофей решил пойти по стопам родителей и тоже заняться актерской карьерой. Подробности об актерском дебюте сына Агата Муцениеце, также опубликовала в Instagram

«Есть у меня для вас творчески хорошая и приятная новость! Наконец-то, завтра выходит наше детище под названием «Ты ж мать». Первая кинопремьера Тимофея! Ну и я играю себя! Вообще это новый для нас всех формат, серии «коротыши», — написала Муцениеце.

В опубликованном тизере видно, что Муцениеце хочет, чтобы ее сын профессионально занимался хоккеем. Однако мальчика категорически не привлекает этот спорт. И тогда актриса решает проявить весь свой характер и силу воли, чтоб заставить сына посещать занятия. «Какая я мать? Вы скоро все узнаете!» — заключила в конце тизера Муцениеце. В комментариях под видео поклонники поделились, что уже с нетерпением ждут премьеру.

Фото и видео: https://www.instagram.com/agataagata/

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