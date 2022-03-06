По стопам родителей: Сын Прилучного и Муцениеце сыграл в кино

В опубликованном тизере видно, что Муцениеце хочет, чтобы ее сын профессионально занимался хоккеем. Однако мальчика категорически не привлекает этот спорт. И тогда актриса решает проявить весь свой характер и силу воли, чтоб заставить сына посещать занятия. «Какая я мать? Вы скоро все узнаете!» — заключила в конце тизера Муцениеце. В комментариях под видео поклонники поделились, что уже с нетерпением ждут премьеру.