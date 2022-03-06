По стопам родителей: Сын Прилучного и Муцениеце сыграл в кино
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Недавно Агата Муцениеце поделилась на своей страничке в Instagram тизером предстоящего фильма, в котором участвует ее сын. Похоже Тимофей решил пойти по стопам родителей и тоже заняться актерской карьерой. Подробности об актерском дебюте сына Агата Муцениеце, также опубликовала в Instagram
«Есть у меня для вас творчески хорошая и приятная новость! Наконец-то, завтра выходит наше детище под названием «Ты ж мать». Первая кинопремьера Тимофея! Ну и я играю себя! Вообще это новый для нас всех формат, серии «коротыши», — написала Муцениеце.
В опубликованном тизере видно, что Муцениеце хочет, чтобы ее сын профессионально занимался хоккеем. Однако мальчика категорически не привлекает этот спорт. И тогда актриса решает проявить весь свой характер и силу воли, чтоб заставить сына посещать занятия. «Какая я мать? Вы скоро все узнаете!» — заключила в конце тизера Муцениеце. В комментариях под видео поклонники поделились, что уже с нетерпением ждут премьеру.