По стопам Рианны: Адриана Лима показала округлившийся живот во время модного дефиле
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Фото: Regina Wagner/globallookpress
Адриана Лима два месяца назад объявила о своей беременности, но коротать время в декрете, видимо, не собирается. Несмотря на свое интересное положение, модель решила продолжить трудовую деятельность и участвовать в показах.
В этот раз Лима в компании Алессандры Амбросио и Кэндис Свейнпол прошлась по подиуму в рамках показа Alexander Wang в Лос-Анджелесе. И все бы ничего, если бы модель выбрала соответствующий наряд, скрывающий ее изменившиеся формы. Однако в этот раз знаменитость превзошла саму себя. Аутфит модели, состоящий из черного облегающего платья с глубоким декольте и вырезом на животе, дополненный кожаными ботфортами, подвергся критике в сети. Поклонники отметили, что это самый ужасный выход Адрианы Лимы за всю ее историю карьеры.
Фото: East News
Напомним, что для модели ребенок станет третьим. Она ждет сына от своего возлюбленного, продюсера Андре Леммерса. У Адрианы также есть двое детей от экс-супруга, бывшего баскетболиста NBA Марко Ярича.
Фото: East News; globallookpress; picture alliance