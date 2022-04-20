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Знаменитости
Вчера в 20:15
1 мин.

По стопам Рианны: Адриана Лима показала округлившийся живот во время модного дефиле

Знаменитая модель приняла участие в показе Alexander Wang и вышла на подиум в платье с провокационным вырезом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Адриана Лима

Фото: Regina Wagner/globallookpress

Адриана Лима два месяца назад объявила о своей беременности, но коротать время в декрете, видимо, не собирается. Несмотря на свое интересное положение, модель решила продолжить трудовую деятельность и участвовать в показах.

В этот раз Лима в компании Алессандры Амбросио и Кэндис Свейнпол прошлась по подиуму в рамках показа Alexander Wang в Лос-Анджелесе. И все бы ничего, если бы модель выбрала соответствующий наряд, скрывающий ее изменившиеся формы. Однако в этот раз знаменитость превзошла саму себя. Аутфит модели, состоящий из черного облегающего платья с глубоким декольте и вырезом на животе, дополненный кожаными ботфортами, подвергся критике в сети. Поклонники отметили, что это самый ужасный выход Адрианы Лимы за всю ее историю карьеры.

Адриана Лима на показе Alexander Wang

Адриана Лима на показе Alexander Wang

Фото: East News

Напомним, что для модели ребенок станет третьим. Она ждет сына от своего возлюбленного, продюсера Андре Леммерса. У Адрианы также есть двое детей от экс-супруга, бывшего баскетболиста NBA Марко Ярича.

Фото: East News; globallookpress; picture alliance

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