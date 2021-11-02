По стопам Примадонны: дочь Аллы Пугачевой копирует походку матери на произвольном дефиле

В подмосковном поселке Грязь, в котором проживает эстрадный артист Максим Галкин со своей семьей в личном замке, маленькой Лизе тяжело не почувствовать себя самой настоящей принцессой в собственном царстве. Обстановка интерьеров в доме дают волю полету фантазии девочки и подвигают ее на разного рода перформансы. На этот раз девочка предстала в образе модели. Непривычную для себя роль оператора взял на себя юморист, снимая дочку на камеру своего телефона и параллельно выкладывая все это в сториз своего Instagram.

Образ для съемки — собственность модели. Девочка вальяжно прошлась по полам замка в черной кофточке и клетчатых брюках, держа руки в карманах. Внимательные подписчики отметили, что самовольное дефиле девочки точь-в-точь копирует походку ее звездной матери. «Маму Аллу во всю копирует», «О-го-го! Это же фирменная походка АБ! Лизок уже щеголяет как взрослая», — скандировали подписчики.