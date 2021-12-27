По стопам Пелагеи: экс-возлюбленная Телегина через суд добилась от него выплаты алиментов

Расставания Ивана Телегина с женщинами всегда являлись громкими и сопровождались судебными разбирательствами. Уже около года с ним судится певица Пелагея. Экс-супруги делят имущество. Однако одного ей удалось добиться точно — 25% от ежемесячного заработка спортсмена в качестве алиментов.

С этим артистка и решила помочь Евгении Ноур, которая воспитывает от Телегина сына. Ведь несмотря на то что хоккеист признал ребенка, видеться и участвовать в его воспитании он отказался. Девушка рассказывала, что хоккеист не помогал ей даже в те моменты, когда у ребенка были проблемы со здоровьем. И тут тоже к матери-одиночке пришла на помощь Пелагея. Она финансово и материально поддерживала Евгению и Марка.

Также певица настояла на том, чтобы Ноур требовала с Телегина алименты даже вопреки тому, что они лишат части финансовых средств ее саму, уменьшив часть получаемой суммы практически на 10%. Изначально Евгения требовала с хоккеиста 1/4 часть от его доходов, однако суд отказал ей.

И вот теперь, наконец, требования Евгении утвердили. «Требования истца удовлетворены частично, установлены выплаты в размере 1/6 из части заработка или иного дохода», — цитирует сотрудника Никулинского районного суда «СтарХит».