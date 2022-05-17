По стопам матери? У сына онкобольной Заворотнюк нашли опасное заболевание

Звезда телесериала «Моя прекрасная няня» уже четвертый год борется с агрессивной формой рака и не выходит на связь с поклонниками. Ее сын также старается вести закрытый образ жизни и не кичится популярностью своей матери. 21-летний Майкл Стрюков профессионально занимается музыкой и планирует дальше развиваться в этом направлении.

Наследник Анастасии Заворотнюк сообщил в своем микроблоге, что врачи нашли у него опасное заболевание, которое может поставить крест на его карьере. Майклу диагностировали тремор рук, что, по его словам, не сильно пока влияет на игру на гитаре, но как дальше будет развиваться заболевание, не ясно.

«Для гитариста так себе фича, а для блэк-металлиста лучше и не придумаешь», — оценил свое состояние сын «моей прекрасной няни». Подписчики порекомендовали молодому человеку не запускать болезнь и серьезнее отнестись к своему здоровью. По их словам, данный недуг может передаваться по наследству и указывать на риск развития гораздо более опасных заболеваний: от болезни Паркинсона до появления новообразований в головном мозге.